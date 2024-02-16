Doğal gaz borusundan sızan gazdan zehirlendiği şüphesiyle 5 kişi, tedaviye alındı KONYA'da, 3 katlı apartmanda oturan 5 kişi, doğal gaz borusundan sızan gazdan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 10.30 sıralarında, Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Kırbaşı Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmandakilerden 5 kişide baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri görülünce, adrese polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ambulanslarla 5 kişi, tedbir amaçlı, Konya Numune ve Şehir hastanelerine kaldırıldı. Bu sırada, bölgeye AFAD ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri de çağrıldı. AFAD ekiplerinin, 4 dairede kimyasal ölçüm cihazlarıyla yapılan incelemede zehirlenmeye yol açacak herhangi bir kimyasal maddeye rastlanmadığı belirlendi. Doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri ise binada yaptıkları araştırmada apartmanın doğal gaz hattında sızıntı olduğunu tespit edip, enerji akımını kapattı. Bunun üzerine hastanede kaldırılan 5 kişinin, doğal gaz borusundan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabilecekleri üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.02.2024 - 10:50 Güncelleme: 16.02.2024 - 13:55 facebook

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