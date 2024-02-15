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        Konya'da eğlence mekanında darbettikleri kişinin parasını gasbeden 4 zanlı tutuklandı

        Konya'nın Selçuklu ilçesindeki eğlence mekanında bir kişinin darbedilerek 53 bin 500 lirasının gasbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 10:42 Güncelleme: 15.02.2024 - 10:42
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        Konya'da eğlence mekanında darbettikleri kişinin parasını gasbeden 4 zanlı tutuklandı
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        Konya'nın Selçuklu ilçesindeki eğlence mekanında bir kişinin darbedilerek 53 bin 500 lirasının gasbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin Musalla Bağları Mahallesi'ndeki eğlence mekanında darbedildikten sonra parasının gasbedildiği şikayeti üzerine çalışma başlattı.

        Polis ekipleri, birçok suçtan kaydı bulunan iş yeri sahibi A.A. (32), iş yerinin müdürü M.Ş. (38), garson T.A. (47) ve taksi şoförü M.D'yi (37) gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Gasbedilen kişinin, eğlence mekanında gelen yüksek hesaba itiraz ettikten sonra garsonlar tarafından müdürle görüştürülme bahanesiyle üst kata çıkarıldığı, burada darbedilerek 25 bin lirasının alındığı, cep telefonundaki banka uygulaması hesabından 20 bin lirasının çekildiği, ATM'den de 8500 lirasının alındığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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