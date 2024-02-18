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        Fenerbahçe Beko, kupasını aldı

        Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası'nın finalinde Anadolu Efes'i 80-67 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Maçın ardından düzenlenen seremonide Şampiyon Fenerbahçe Beko oyuncularına kupayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu verdi. Kupayı alan kaptan Melih Mahmutoğlu, şampiyonluğu takım arkadaşlarıyla kutladı. Salon dolduran taraftarlar uzun süre tezahüratlarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 17:55 Güncelleme: 18.02.2024 - 17:55
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        Fenerbahçe Beko, kupasını aldı
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        Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası'nın finalinde Anadolu Efes’i 80-67 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Maçın ardından düzenlenen seremonide Şampiyon Fenerbahçe Beko oyuncularına kupayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu verdi. Kupayı alan kaptan Melih Mahmutoğlu, şampiyonluğu takım arkadaşlarıyla kutladı. Salon dolduran taraftarlar uzun süre tezahüratlarda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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