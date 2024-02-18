Fenerbahçe Beko, kupasını aldı

Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası'nın finalinde Anadolu Efes’i 80-67 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Maçın ardından düzenlenen seremonide Şampiyon Fenerbahçe Beko oyuncularına kupayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu verdi. Kupayı alan kaptan Melih Mahmutoğlu, şampiyonluğu takım arkadaşlarıyla kutladı. Salon dolduran taraftarlar uzun süre tezahüratlarda bulundu.

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