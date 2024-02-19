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        Konya'daki suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 10:57 Güncelleme: 19.02.2024 - 10:57
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        Konya'daki suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ereğli'de faaliyet gösterdiği tespit edilen suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, "nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, tefecilik, kasten yaralama, tehdit" olaylarına karıştığı tespit edilen ve örgüt elebaşı B.Ş'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalandı. Başka suçlardan tutuklu bulunan 4 şüpheli hakkında ise dosya kapsamında işlem yapıldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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