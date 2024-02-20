Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Bozkır'da öğrencilere burs verilecek

        Bozkır'da 80 öğrenciye burs verileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 10:48 Güncelleme: 20.02.2024 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozkır'da öğrencilere burs verilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bozkır'da 80 öğrenciye burs verileceği bildirildi.

        İlçe Kaymakamlığı toplantı salonunda ihtiyaç sahibi 80 öğrenciye burs verilmesi için Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllü Derneği ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

        Dernek Başkanı Mehmet Görür, yaptığı açıklamada, imzaladıkları protokolle Bozkır'daki liselerde öğrenim gören 80 öğrenciye 500 lira burs sağlayacaklarını ifade etti.

        Protokol törenine, Bozkır Kaymakamı Tolga Turan ve Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Demirci katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        Köyde çıkan yangın faciayla sonuçlandı!
        Köyde çıkan yangın faciayla sonuçlandı!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Geçmişi unut Santos"
        "Geçmişi unut Santos"
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        30 suç kaydı vardı! Eşi boşanmak istedi! Firar edip tetiği bastı!
        30 suç kaydı vardı! Eşi boşanmak istedi! Firar edip tetiği bastı!
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti!
        Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti!
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        Fazla çalışmada birinciyiz
        Fazla çalışmada birinciyiz
        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı
        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak
        "Evrenin en parlak cismi" keşfedildi
        "Evrenin en parlak cismi" keşfedildi

        Benzer Haberler

        Konya'da inşaatın 5. katından düşen işçi hayatını kaybetti
        Konya'da inşaatın 5. katından düşen işçi hayatını kaybetti
        Konya Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yönlendirme İş birliği Protokolü imzalandı
        Konya Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yönlendirme İş birliği Protokolü imzalandı
        Beyşehir Kaymakamı Akpınar, otobüs firmalarının temsilcileriyle toplantıda...
        Beyşehir Kaymakamı Akpınar, otobüs firmalarının temsilcileriyle toplantıda...
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Konya Sağlık Müdürü Mehmet Koç, Beyhekim yenidoğan yoğun bakım ünitesini zi...
        Konya Sağlık Müdürü Mehmet Koç, Beyhekim yenidoğan yoğun bakım ünitesini zi...
        Konya'da 1 kişinin öldüğü pazarcı kavgasına ilişkin davada yargılanan sanık...
        Konya'da 1 kişinin öldüğü pazarcı kavgasına ilişkin davada yargılanan sanık...