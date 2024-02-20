Bozkır'da öğrencilere burs verilecek

Dernek Başkanı Mehmet Görür, yaptığı açıklamada, imzaladıkları protokolle Bozkır'daki liselerde öğrenim gören 80 öğrenciye 500 lira burs sağlayacaklarını ifade etti.

İlçe Kaymakamlığı toplantı salonunda ihtiyaç sahibi 80 öğrenciye burs verilmesi için Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllü Derneği ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

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