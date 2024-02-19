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        Konya'da inşaatın 5. katından düşen işçi hayatını kaybetti

        Konya'nın Akşehir ilçesinde inşaattan düşen işçi, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 16:46 Güncelleme: 19.02.2024 - 16:55
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        Konya'da inşaatın 5. katından düşen işçi hayatını kaybetti
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde inşaattan düşen işçi, yaşamını yitirdi.

        Yeni Mahalle Kemal Paşa Bulvarı'ndaki inşaatın 5 katında çalışan işçi Bayram Y. dengesini kaybederek düştü.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Bayram Y'yi Akşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Bayram Y, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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