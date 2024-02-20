Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da "Ulusal Yün ve Nanoteknoloji Çalıştayı" düzenlendi

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, koyun yününün bileşenlerine ayrılıp sağlık ve yalıtım gibi birçok alanda hayata etkisinin arttırılması gerektiğini vurguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 12:38 Güncelleme: 20.02.2024 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da "Ulusal Yün ve Nanoteknoloji Çalıştayı" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, koyun yününün bileşenlerine ayrılıp sağlık ve yalıtım gibi birçok alanda hayata etkisinin arttırılması gerektiğini vurguladı.

        İnan, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen "Ulusal Yün ve Nanoteknoloji Çalıştayı"nın açılışında, kendisinin de geçmişte yün üretiminde çalıştığını ve birçok alanda yün kullandığını anlattı.

        Oruç Baba İnan, alışveriş yaparken tekstil ürünlerindeki yün oranına baktığını belirterek, "Bugüne kadar 'koyunun etinden, sütünden, yününden' diye konuşurduk. Artık, yünü de bileşenlerine ayırıp 'sağlığından, keratininden, yalıtımından, nanosundan' deyip hayatımıza etkisini de çoğaltmalıyız. Yüne karşı tüketicinin farkındalığını artırıp hem de genetiğinden başlayıp, sürü yönetiminden, nerede değer zincirinde problem varsa, gelişim alanı varsa, fırsat varsa bunları tespit edip ekonomimizdeki katma değerini artırmanın yollarını bulmalıyız." diye konuştu.

        Bu çalıştayın önemli tespitlere, yol haritasına vesile olacağını vurgulayan İnan, Bakanlık olarak, yüksek teknolojiden birçok kategoride, sektörel bazlı Türkiye'nin dünya ekonomisinden aldığı payı arttırmak için çalıştıklarını söyledi.

        İnan, bölgesel kalkınmanın ve refahın tabana yayılmasının önemli olduğunu ifade ederek, "Çalıştaydan çıkacak yol haritasını da güçlü aksiyonlarla destekleyip sadece Konya'da ya da KOP bölgesinde değil, tüm ülkemize yansıyacak yol haritalarına da olanca desteğimizi vereceğiz. Bu çalıştayda bugüne kadar olan tecrübelerimizi masaya koyarken bir taraftan da önyargısız bir şekilde yeni fikirlerin oluşumuna zemin hazırlayacağımıza inancım tam. İnşallah koyunun etinden, sütünden, yününden yararlanırken, yününden nanosuna kadar her şeyinden faydalanmaya, bu çalıştayın vesile olacağına inanıyorum." dedi.

        - "Küçükbaş potansiyeli ülke genelinde 56 milyonu aştı"

        KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu da Türkiye genelindeki küçükbaşların yüzde 12'sinin KOP bölgesinde olduğunu aktararak, "Küçükbaş potansiyeli ülke genelinde 56 milyonu aşmış durumdadır. Bu büyük potansiyel, çoğunluğu et üretimine odaklı kullanılırken, süt ve yapağı maalesef gereken ölçekte değerlendirilemiyor. Dünyada küçükbaş üreticilerinin gelirleri içinde yapağının önemli bir payı bulunmaktadır. Ülkemiz yapağı üretiminde dönem dönem ilk 5 içinde yer almakta, buna karşın ürünün katma değere dönüşmesi maalesef gereken noktaya ulaşamamaktadır." bilgisini paylaştı.

        Karakoyunlu, KOP Bölge Kalkınma İdaresi olarak yapağının nanoteknolojik uygulamalarla incelenebilecek boyutlara kadar geniş bir altyapıyı ortaya koyacak bir çalıştay düzenleyerek farkındalık oluşturmayı ve konunun katma değere dönüşecek boyutlarının ön plana çıkarılmasının amaçlandığını belirtti.

        Yapağının kimyadan sağlığa, yapı malzemelerinden, savunma sanayisine kadar her alanda kullanılabildiğini anlatan Karakoyunlu, "Bu çalıştayı yapmaktaki amacımız, üreticilerimizin elde ettiği katma değeri arttırmak, sektörde bu ürüne karşı oluşan farkındalığı güçlendirmek, alternatif sektörler için değerlendirilebilir kılmak ve kamu kuruluşları için bir yol haritası belirlemektir." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından çalıştay oturumlarına geçildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Santos da "Necip" dedi!
        Santos da "Necip" dedi!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        Dini nikâhlı eşi bıçaklamıştı! İşte nedeni!
        Dini nikâhlı eşi bıçaklamıştı! İşte nedeni!
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak
        30 suç kaydı vardı! Eşi boşanmak istedi! Firar edip tetiği bastı!
        30 suç kaydı vardı! Eşi boşanmak istedi! Firar edip tetiği bastı!
        Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti!
        Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti!
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        "Geçmişi unut Santos"
        "Geçmişi unut Santos"
        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı
        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Bozkır'da öğrencilere burs verilecek
        Bozkır'da öğrencilere burs verilecek
        Konya'da inşaatın 5. katından düşen işçi hayatını kaybetti
        Konya'da inşaatın 5. katından düşen işçi hayatını kaybetti
        Konya Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yönlendirme İş birliği Protokolü imzalandı
        Konya Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yönlendirme İş birliği Protokolü imzalandı
        Beyşehir Kaymakamı Akpınar, otobüs firmalarının temsilcileriyle toplantıda...
        Beyşehir Kaymakamı Akpınar, otobüs firmalarının temsilcileriyle toplantıda...
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Konya Sağlık Müdürü Mehmet Koç, Beyhekim yenidoğan yoğun bakım ünitesini zi...
        Konya Sağlık Müdürü Mehmet Koç, Beyhekim yenidoğan yoğun bakım ünitesini zi...