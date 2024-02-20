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        Beyşehir gölünde denetimler aralıksız sürüyor

        Beyşehir Gölü'nde su ürünleri avcılığına yönelik denetimler sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 17:06 Güncelleme: 20.02.2024 - 17:07
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        Beyşehir gölünde denetimler aralıksız sürüyor
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        Beyşehir Gölü’nde su ürünleri avcılığına yönelik denetimler sürüyor.

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir gıda arzının sağlanabilmesi için İlçe Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri tarafından yürütülen denetim ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız olarak devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, ilçede balık avcılığı yapan teknelerin yanı sıra su ürünlerinin satışının yapıldığı perakende satış yerleri ile balık işleme tesislerinin su ürünleri mühendisleri tarafından denetlendiği ifade edildi.

        - Beyşehir Belediyesi'ne göl manzaralı hizmet binası

        Beyşehir'de yeni belediye hizmet binası inşaat çalışmaları devam ediyor.

        Çalışmaların tamamlanmasıyla Beyşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Yeni Mahalle'de Antalya Caddesi üzerinde inşası süren göl manzaralı modern hizmet binasına kavuşacak.

        İnşaatın yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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