Karapınar Kaymakamı Öztürk, Proje Koordinasyon Birimi ile toplantı yaptı
Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Proje Koordinasyon Birimi ile toplantı düzenledi.
Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Proje Koordinasyon Birimi ile toplantı düzenledi.
Öztürk, toplantıda ilçede gerçekleştirilebilecek projeler üzerine istişarelerde bulundu.
Öztürk, gazetecilere, çağın gerekliliklerine uygun fikirler geliştirerek projeler oluşturmanın kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu söyledi.
Kurumların iş birliği ve koordinasyon içerisinde hareket etmesi gerektiğini belirten Öztürk, ilçenin gelişimi ve kalkınması için ortak akıl ve çaba gerektiğini kaydetti.
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