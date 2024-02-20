Karapınar Kaymakamı Öztürk, Proje Koordinasyon Birimi ile toplantı yaptı

Kurumların iş birliği ve koordinasyon içerisinde hareket etmesi gerektiğini belirten Öztürk, ilçenin gelişimi ve kalkınması için ortak akıl ve çaba gerektiğini kaydetti.

Öztürk, gazetecilere, çağın gerekliliklerine uygun fikirler geliştirerek projeler oluşturmanın kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.