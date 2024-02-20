Konya'da anne ve babasını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığına ilişkin hazırlanan raporun beklenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

İddia makamı, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair raporun beklenmesini talep etti.

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