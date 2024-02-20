Konya'da anne ve babasını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
Konya'nın Çumra ilçesinde imam babası ile annesini tabancayla vurarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.
Konya'nın Çumra ilçesinde imam babası ile annesini tabancayla vurarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.
Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mücahit Mustafa Çoban ile taraf avukatları katıldı.
Sanık Çoban savunmasında, psikolojik problemler yaşadığını iddia etti.
İddia makamı, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair raporun beklenmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığına ilişkin hazırlanan raporun beklenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.
Çumra ilçesine bağlı İçeri Çumra Mahallesi'ndeki evde 1 Haziran 2023'de imam Hüseyin (57) ile eşi Mürüvvet Çoban (55) tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu. Çiftin oğlu Mücahit Mustafa Çoban (27) gözaltına alınmış, suçunu itiraf ettikten sonra tutuklanmıştı.
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