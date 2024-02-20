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        Konya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü

        Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 19:41 Güncelleme: 20.02.2024 - 19:53
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        Konya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü
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        Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.

        Konya Ilgın karayolunun ilçe çıkışındaki hayvan pazarı bölgesinde 42 CJB 68 plakalı İ. Ö.'nün kullandığı araç aşırı hız nedeniyle yoldan çıkarak ağaca çarptı.

        Kazada otomobilde bulunan 5 kişiden 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kazada araç sürücüsü İ.Ö, G.Ö, M.Ö. hayatını kaybederken araçta bulunan 2 yaralı Konya'ya sevk edildi.

        Kaza sonrası polisin başlattığı soruşturma sürüyor

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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