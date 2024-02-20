Konya'da otomobil ağaca çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
KONYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Konya- Afyonkarahisar karayolu Ilgın ilçesi yakınlarında meydana geldi. İsa Özburun yönetimindeki 42 CJB 68 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü İsa Özburun, otomobildeki Gülhan Özburun ve Murat Özburun yaşamını yitirirken, Tuğba Özburun ve kimliği belirlenemeyen 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KONYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Konya- Afyonkarahisar karayolu Ilgın ilçesi yakınlarında meydana geldi. İsa Özburun yönetimindeki 42 CJB 68 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü İsa Özburun, otomobildeki Gülhan Özburun ve Murat Özburun yaşamını yitirirken, Tuğba Özburun ve kimliği belirlenemeyen 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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