Konya'da eğlence mekanında bir kişinin öldürüldüğü kavgayla ilgili 15 sanığın yargılaması sürüyor

Selçuklu ilçesinde 19 Şubat 2022'de bir otelde bulunan eğlence mekanına silahla girmek istediği öne sürülen Mustafa A, Mümtaz A, Serkan E. ve Nazım Mutlusoy ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıkmış, silahla vurulan Mutlusoy hayatını kaybetmiş, 3 müşteri de yaralanmıştı.

Tutuklu sanıklardan Yusuf B'nin avukatı Cengiz Erkoyuncu, görüntülerin ve bilirkişi raporunun yaptıkları savunmaları doğruladığını, müvekkilinin maktule karşı eyleminin meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Maktul Nazım Mutlusoy'un aile avukatı Asiye Tuğçe Çakır, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Yusuf B, Hakan Y, Kamil B, Serkan E, Mümtaz A. ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Konya'da bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 5'i tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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