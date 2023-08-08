Korhan Berzeg 2 aydır kayıp! 1 milyon lira ödül var ama henüz ihbar gelmedi

7 Şurada Paylaş! Bunu Angela Hanım'ın avukatı olarak söylüyorum. Angela Hanım'a ya da bize değil, doğrudan jandarma ya da polise bilgi vermeleri gerekiyor. Bu süreç içerisinde iyi niyetli vatandaşlarımız kendisine benzeyen ya da köpeği Tina'ya benzeyen kişi ya da köpekleri gördüğünde telefona sarılıp ihbar edebiliyor. Bunların bir kısmı iyi niyetle yapılıyor, bir kısmı iyi niyeti suiistimal edilerek yapılıyor. Polis ekiplerinin de, bizlerin de ricası, lütfen asılsız ihbarlar yapılmasın.

8 Şurada Paylaş! Kendisi görüldüyse, ya da köpeği Tina'ya benzeyen Doberman cinsi bir köpek görüldüyse, bunların, bulunmasına vesile olacak şeylerin bildirilmesi. Maalesef, asılsız ihbarlar da yapılıyor. Bunlar da tabi güvenlik güçlerinin zamanını israf ediyor.

9 Şurada Paylaş! Bu konuda da vatandaşlarımızın hassas olmasını bizler bekliyoruz. Soruşturmada şu anda gizlilik var. Polis ekiplerimiz ve güvenlik güçlerimiz 10'uncu günde de 52'nci günde de bütün ihtimalleri değerlendiriyor. Bize öne çıkan bir senaryo veya bilgiyle alakalı bir bilgi verilmedi. Onun için ümidimiz umuyoruz ki Korhan Bey'i sağ salim bulacağız, temennimiz bu" ifadelerini kullandı.

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