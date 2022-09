Kornea nakli olacağı gün terastan düşmüş!

"DURU GÖNLÜYLE GÖRÜYORDU"

Kızının adının yaşamasını istediğini belirten Kurt, "Duru´nun mükemmel oyuncakları vardı ama hep bir amacı vardı. Şimdi bu oyuncaklarla Duru´nun arkadaşları oynuyor. Duru için bir şeyler yapmak, adı yaşasın istiyordum. Duru´nun her şeyini oyuncakları, materyalleri kıyafetlerini her şeyini okula ve arkadaşlarına bağışladım. Bunun için de çok mutluyum. Duru görme engelliydi ama gönlüyle görüyordu. Eminim ki şu an bizi görüyor. Arkadaşlarıyla oyuncaklarını paylaşmayı sevdiği için o da çok mutlu olurdu. Çocuklar oynarken sanki Duru´yu gördüm. O kadar mutlu oldum ki amacıma ulaştım, gururluyum, mutluyum" diye konuştu.

"ÇOCUKLAR OYNARKEN DURU'YU GÖRDÜM"

Hakan Kurt ise "Duvara kızımın resimlerini asmışlar. Çocukların burada oynadığını görünce duygulandık, mutluyum. İnşallah bu tür sınıflarda engelli çocuklar daha çok faydalanır. Bu sınıf yapıldığı için çok gururlandım. Çocuklar oynarken sanki Duru´yu gördüm, duygulandım" dedi.