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Haberler Sağlık
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Koronavirüs hatırlatma dozu randevuları açıldı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 yaş üstü ve risk grubundakilerin son aşılarının üstünden altı ay geçmişse hatırlatma dozu yaptırmaları gerektiğini ifade etmişti. E-nabız sistemine tanımlananlar bugünden itibaren randevu alıp koronavirüs aşısı olabilecek.

Koronavirüs hatırlatma dozu randevuları açıldı!
Koronavirüs hatırlatma dozu randevuları açıldı!
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Koronavirüs vakalarındaki artışın ardından Aşı olmak isteyenler için Hatırlatma Dozu randevusu açıldı. E-nabız sistemine tanımlanan aşılar bugünden itibaren randevu alınıp olunabilecek.

Hatırlatma dozu randevuları için Biontech, Sinovac ve Turkovac aşıları erişime açıldı.

Son açıklanan haftalık Koronavirüs vaka haritasına göre; 27 Haziran-3 Temmuz haftasında vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 114 arttı. Son iki haftadaki artış ise 5 kata yakın oldu.

BAKAN KOCA'DAN HATIRLATMA DOZU ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantına bağlı koronavirüs vakalarının artış gösterdiğini belirterek, "50 yaş üstüyle risk grubundakilerin, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun, temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz" demişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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