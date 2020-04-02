Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Koronavirüs salgının Türkiye’deki ruh hali üzerindeki etkisi son bir haftada nasıl değişti? İlk vakanın açıklanmasının ardından hareketlilik ve işe gitme/gitmeme oranı ne oldu?

Türkiye’de insanlar bu salgının ne zaman biteceğini tahmin ediyor? Tüketici davranışları analiz kuruluşu Twentify, Türkiye’de de etkisi artan koronavirüs salgını kapsamında yaptığı “Korona Günlükleri” araştırmasının yeni sonuçlarını duyurdu.

İlki 13 Mart’ta olmak 31 Mart itibariyle dördüncüsü düzenlenen araştırmayla, Türk halkının koronavirüse bağlı olarak duyduğu endişe ve ekonomik göstergelerdeki değişim de gözler önüne serildi.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Twentify’ın mobil uygulaması Bounty'nin kullanıcılarının mobil hareketlilik verisinin incelendiği araştırmada, Türkiye'de ilk vakanın açıklandığı 10 Mart tarihine göre hareketlilik ve işe gitme endeksi oluşturuldu.

Buna göre 10 Mart'a göre kullanıcıların hareketliliği yüzde 25, iş yerine gitme oranı ise yarı yarıya azalmış durumda. Diğer bir ifadeyle yapılan analize göre insanların yarısı hâlâ işlerine gidiyor. Çalışanların yüzde 44’ü çalıştığı kurum tarafından izin verilmediği için işe gitmeye devam ettiklerini söylüyor.

HARCAMALAR NE DURUMDA?

“Korona Günlükleri” araştırmasına göre harcama planlarında temel tüketim ürünlerinin ağırlığı giderek artarken, dayanıklı tüketim ürünleri ve kozmetik ürünlerin arka plana atıldığını görüyoruz. Tatil planları da önceki haftalara göre daha fazla erteleniyor.

Bunun yanında salgının ilk haftasından bu yana beklenmediği ölçüde atıştırmalık ve online platform üyeliği harcaması planlanmaya başlanmış. Sosyal faaliyetler ve dışarıda yeme içmeye bakışta da dramatik bir düşüş gözlemleniyor. Ayrıca ilk haftada fazla önem verilmeyen online platform, kitap, oyun gibi evde vakit geçirme ürünlerine rağbet artıyor.

‘ÜZÜNTÜ’ ARTIYOR

Türkiye’yi temsil edecek şekilde 971 katılımcıyla yapılan örnekleme dayanan araştırmada yer alan “Duygu - Durum Takibi” analizine göre Türkiye'nin endişelilik durumu devam ediyor. Araştırma, halkın “üzüntülü” halindeki düzenli artışa ve “heyecan”ındaki düzenli düşüşe de dikkat çekiyor.

“Koronavirüs salgının etkisi ne zaman azalır?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 62’si ile büyük çoğunluğu bu yılın ilk 6 içerisinde cevabını verirken, yüzde 34’ü 2020 yılının son 6 ayı içerisinde, yüzde 4’ü ise 2021 yılı ve sonrasında cevabını vermiş.

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