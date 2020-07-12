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Küresel çapta tüm yaşamın etkilendiği Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde toplum sağlığının korunması en büyük öncelik haline geldi. Bununla birlikte salgın, hem tüketici davranışlarında hem de harcama tercihlerinde birçok değişikliğe neden oldu. Pek çok tüketicinin öncelik ve ihtiyaçları değişti. Dolayısıyla harcamalar da bu doğrultuda şekillendi.

Yapı Kredi’nin paylaştığı verilere göre, 16 Mart - 31 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki pandemi sürecinde toplam alışveriş harcamaları yüzde 17 düşerken, 1-30 Haziran arasındaki normalleşme sürecinde, salgın dönemine göre yüzde 37 arttı. Koronavirüs (Covid-19) salgınından en olumsuz etkilenen sektörler ise seyahat, yeme-içme ve giyim oldu. Normalleşme süreci ile birlikte harcamalar salgın öncesi dönem seviyesine dönerken, en hızlı toparlanan sektör ise yeme-içme oldu.

Salgın sebebiyle küresel anlamda olağanüstü günler yaşadığımız bu dönemde; tüketicilerin hayatlarında yaşanan değişiklik, harcama alışkanlıklarına da yansıdı. Harcamalar, normalleşme ile birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgını öncesindeki seviyelere dönerken; giyim ve restoran harcamaları pandemi dönemine göre yüzde 200, seyahat harcamaları ise yüzde 180 oranında artış gösterdi. Yine salgın dönemine kıyasla normalleşme sürecinde tüketicilerin mobilya/dekorasyon harcamalarının yüzde 76, akaryakıt harcamalarının yüzde 58, elektronik harcamalarının yüzde 39, market/gıda harcamalarının ise yüzde 12 artığı gözlemlendi.

Tüketici davranışlarındaki değişimlerin gözle görülür bir şekilde gerçekleştiği pandemi dönemi ve pandemi öncesi dönem kıyaslandığında evde kaldığımız süreç boyunca seyahat/konaklama harcamaları yüzde 82, yeme/içme harcamaları yüzde 76, giyim harcamaları yüzde 66, akaryakıt harcamaları yüzde 36 azaldı. Öte yandan elektronik harcamaları yüzde 21, market/gıda harcamaları ise yüzde 14 artış gösterdi. Bunlara ek olarak, bankacılık hizmetlerinden sınırlı faydalanan müşteri kitlelerinin kartlı harcama ihtiyaçlarına yönelik lanse ettiğimiz ön ödemeli kartlarımız ile yapılan alışveriş harcamalarında Koronavirüs (Covid-19) salgını öncesi döneme göre pandemi sırasında yüzde 15, normalleşme döneminde ise yüzde 200’ün üzerinde büyüme gerçekleşti.

İNTERNET ALIŞVERİŞİNE YÖNELDİLER

Pandemi dönemindeki “evde kal” çağrıları ile birlikte tüketicilerin internet alışverişine yöneldiğini belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, “Müşterilerimizin yaptığı her 3 işlemden 1’inin internet alışverişi olarak gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Koronavirüs (Covid-19) salgını öncesi dönemde bu oran her 5 işlemden 1’iydi. Normalleşme süreci olarak değerlendirdiğimiz 1-30 Haziran tarihleri arasında; e-ticaret alışveriş cirosu, pandemi dönemi öncesine göre yüzde 22, pandemi dönemine göre ise yüzde 14 artış gösterdi” dedi.

Pandemi döneminde temassız ödemelerin payının iki kat artış gösterdiğinin altını çizen Ülgen şunları kaydetti: “POS’a temas etmeden işlem yapabilmek, bu dönemde toplum sağlığı için büyük önem taşıyor. Koronavirüs’ün (Covid-19) hayatımıza olan bir etkisi de bu nedenden dolayı temassız işlemlerin yaygınlaşması oldu. Bunda şifresiz gerçekleşen temassız işlem limitini 250 TL’ye çıkarmamız da etkili oldu. Yapı Kredi erilerine göre her türlü temastan kaçındığımız Koronavirüs (Covid-19) döneminde, her iki fiziksel işlemimizden biri temassız olarak gerçekleşti Haziran ayında ise kredi kartlarımızdan geçen temassız işlem adedi pandemi dönemine göre yüzde 57, temassız işlem cirosu ise yüzde 53 artış gösterdi.”

HIZLI ADAPTASYON

POS’a temas etmeden ödeme yapma ihtiyacının cep telefonu ile ödeme gibi mobil ödeme teknolojilerinin hayatımıza girmesini hızlandırdığını ifade eden Ülgen, Türkiye’nin dijital dünyadaki değişimlere çok hızlı bir şekilde adapte olduğunun belirtti. Yeni ödeme teknolojilerinin, sağladığı güvenlik, hız ve kolaylık nedeniyle bu dönemde daha çok tercih edildiğini aktaran Ülgen, “Normalleşme sürecinde Koronavirüs (Covid-19) salgını dönemine kıyasla günlük Mobil Ödeme işlem adetleri yaklaşık 2,5 katına çıktı. POS’ta QR Kod ile gerçekleşen günlük işlem adetleri Koronavirüs (Covid-19) öncesi döneme kıyasla yaklaşık 2 katına yükseldi” dedi.

Ayrıca Ülgen; “Yıllardır bu alanda gerçekleştirdiğimiz önemli çalışmalarımızın bir sonucu olarak bireysel kredi kartlarımızın neredeyse tamamında temassız işlem yapılabiliyor. ‘Sağlıklı kal’ temalı iletişim çalışmaları ve kampanyalarla da yeni ödeme teknolojilerinin daha hızlı benimsenmesini destekliyoruz. Salgının ekonomik etkilerini azaltmak adına müşterilerimizin her daim yanında oluyoruz. Yapı Kredi olarak içinde bulunduğumuz yeni normale geçiş döneminde de her zaman olduğu gibi ülkemiz ve milletimiz için sınırsız hizmet sunmak, müşterilerimize destek olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.