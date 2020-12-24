Kovid-19'u yenen doktor çiftten

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkAjans Haberleri
ABONE OL

Kovid-19'u yenen doktor çiftten "kurallara uyun" çağrısı

Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavilerinin ardından hastalara şifa olabilmek için görevlerine dönen Kadirli Devlet Hastanesinde görevli doktor çift, herkesten maske, mesafe ve hijyen kurallarına bu süreçte çok daha fazla dikkat etmesini istedi.

Kovid-19'u yenen doktor çiftten
AA

Ortopedi Uzmanı Dr. Ahmet Karaçor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aynı hastanede çalıştığı eşiyle yaptırdıkları Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendilerini iki hafta evde izole ettiklerini söyledi.

Bu süreçte ayrı odalarda kaldıklarını ve hiç kimseyle görüşmediklerini anlatan Karaçor, izolasyon sürecinde filyasyon ekiplerinin kendileriyle yakından ilgilendiğini kaydetti.

Hastalığı sürecinde nefes almakta çok zorluk çektiğini dile getiren Karaçor, "Bu hastalık çok ciddi. Mevsimsel grip gibi düşünmesinler. İlerleyişi çok hızlı oluyor. Şu an en iyi yöntem, bu hastalığa yakalanmamak. Özellikle aile ve dostane ortamlarda bulunulmaması çok önemli." diye konuştu.

Tıbbi Biyokimya Uzmanı Dr. Esin Damla Ziyanoğlu Karaçor da sürecin başından bu yana hastalara şifa olabilmek adına fedakarca görev yaptıklarını söyledi.

Hastalıkla mücadele ettikleri süreçte eşiyle bu virüse yakalandıklarını aktaran Karaçor, tedavilerinin ardından yeniden görevlerinin başına döndüklerini anlattı.

Evdeki izolasyon süreçlerinde çocuklarından ayrı odada kaldıklarını belirten Karaçor, şöyle devam etti:

"Nefes almakta zorlandık. Evde çocuğumuza 2 hafta dokunmadık, ayrı odalarda kaldık. Çift maskeyle kendimizi koruduk. Anne ve babamızı aylardır göremiyoruz. Sadece bir defa balkondan onlara el salladım. Bu herkes için zorlu bir süreç. En fazla dikkat etmemiz gereken bir süreçteyiz. Lütfen dışarı çıkmayalım, kurallara uyalım."

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Prof. Dr. Oğuz Özyaral virüsle mücadele eden besinleri tek tek saydı! - Haberler
SAĞLIKVirüsten koruyacak besinleri tek tek saydı!
Lama antikorları Covid-19 tedavisinde kullanılacak - Haberler
SAĞLIKLama antikorları Covid-19 tedavisinde kullanılacak
İNANILMAZ DEĞİŞİM! Son dakika: Korona ilacı kullanan hastanın...
SAĞLIKİnanılmaz fark! Korona hastalarının akciğerlerini ...
SON DAKİKA! Bilim Kurulu üyesinden samimi itiraf ve uyarı: KORKUYORUM
SAĞLIKProf. Tevfik Özlü: Onlar gibi olabilir miyim diye ...
SEPSİS UYARISI! Bilim Kurulu üyesinden son dakika açıklaması
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesi açıkladı! O kişilerde hastalık ...
Koronaya yakalanan çocuklarda tespit edildi! Yüzde 72'sinde yetersizlik... - Haberler
SAĞLIKKoronaya yakalanan çocuklarda tespit edildi!
SON DAKİKA UYARISI: Yılbaşı partisi öldürebilir!
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesinden kritik uyarı: Öldürebilir
Covid-19 test ücreti ne kadar? Koronavirüs PCR test ücreti ve antikor testi ücreti nedir?
SAĞLIKCovid-19 test ücreti ne kadar?
Coronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs ilk gün belirtileri nasıl başlar? İşte gün gün koronavirüs
SAĞLIKCorona virüs belirtileri nelerdir?
Asırlık çift hastalıktan habersiz Covid-19'u evlerinde yendi - Haberler
SAĞLIKHastalıktan habersiz Covid-19'u evlerinde yendiler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X