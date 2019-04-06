Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC),başkenti Lefkoşa'ya bağlı Alaköy'de, geçen yıl ekim ayında köylüler, kızını istismar ettiği şüphesiyle baba H.D. (44) hakkında Sosyal Hizmetler Dairesi'ne başvurarak ihbarda bulundu. İhbarın ardından harekete geçen Sosyal Hizmetler Dairesi durumu polis ile paylaşıp teknik ve fiziki takip talebinde bulundu. Polisin, kıza karşı cinsel istismar olduğunu belirlemesi üzerine baba H.D. gözaltına alındı.

30 YIL HAPSE MAHKUM OLDU

DHA'da yer alan habere göre H.D., hakkındaki suçlamaları kabul ederken 'Çocukları istismar etme' ve 'cinsel taciz' dahil pek çok suçlamayla Lefkoşa Kaza Mahkemesi´ne çıkarıldı ve tutuklandı. Mahkemede ifadesine başvurulan polis memuru, sanık H.D.'nin Şubat 2016 ile 6 Ekim 2018 tarihleri arasında 17 yaşındaki kızını istismar ettiğini belirtti.

Polis, olayın 16 Ekim 2018'de saat 11.30´da Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri tarafından polise bildirildiğini ve soruşturma başlatıldığını söyledi. Lefkoşa Kaza Mahkemesi´nin 30 yıl hapse mahkûm ettiği H.D., Lefkoşa Kapalı Cezaevi´ne gönderildi.