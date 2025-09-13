Habertürk
        KPSS 65 puan ile nereye girilir? 65 puanla hangi devlet kurumuna girilir?

        KPSS 65 puan ile nereye girilir? 65 puanla hangi kuruma girilir?

        Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) oturumu 13 Eylül Cumartesi günü gerçekleşti. KPSS soru ve cevap anahtarının yayımlanmasının ardından puanı hesabı yapmaya başlayan memur adayları, KPSS 65 puan ile nerelere girileceğini araştırmaya başladı. Peki, KPSS 65 puan ile nereye girilir? 65 puanla hangi kuruma girilir? İşte detaylar...

        Giriş: 13.09.2025 - 07:43 Güncelleme: 13.09.2025 - 07:43
        KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. oturumları bugün uygulandı. KPSS ilk oturumunun tamamlanmasının ardından sınavı değerlendiren adaylar, 65 puanla girilebilecek kurumları araştırmaya başladı. Peki, KPSS 65 puan ile nereye girilir? 65 puanla hangi devlet kurumuna girilir? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

        KPSS 65 PUANLA ATAMA OLUR MU?

        KPSS atama puanları henüz belli olmadı. Atama puanları ÖSYM tarafından yayımlanacak 2025 KPSS kılavuzu ile netlik kazanacak.

        Kontenjan ve şehirlere göre atama puanları değişiyor. Diğer yandan KPSS tercih işlemlerinin geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yıl da Aralık ayı gibi başlaması bekleniyor.

        İşte geçtiğimiz senenin puanları

        2024 ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        KPSS PUANI KAÇ YIL, NE KADAR GEÇERLİ?

        KPSS 2025, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli. Öte yandan öğretmen adayları için 2025-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır.

        Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

        2025 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KPSS sonuçları ÖSYM tarafından 10 Ekim günü duyurulacak. Adaylar ÖSYM şifreleri ve TC. kimlik numaralarıyla sonuç ekranına giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.

        Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

