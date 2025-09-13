KPSS 75 PUANLA ATAMA OLUR MU?

KPSS atama puanları henüz belli olmadı. Atama puanları ÖSYM tarafından yayımlanacak 2025 KPSS kılavuzu ile netlik kazanacak.

Kontenjan ve şehirlere göre atama puanları değişiyor. Diğer yandan KPSS tercih işlemlerinin geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yıl da Aralık ayı gibi başlaması bekleniyor.

İşte geçtiğimiz senenin puanları

2024 ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ