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        Haberler Gündem KPSS BAŞVURU EKRANI ÖSYM AİS açıldı mı? Başvuru kılavuzu ile 2024 KPSS Lisans başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        KPSS başvuruları başladı mı? KPSS Lisans, ÖABT, Alan Bilgisi başvurusu nasıl yapılır?

        KPSS başvuru tarihi 3 Mayıs olarak belirlendi. Ancak KPSS Lisans, ÖABT, Ön Lisans, Ortaöğretim (lise), DHBT başvuru süreci henüz başlamadı. KPSS başvuru kılavuzu, ÖSYM tarafından yapılacak son dakika açıklamasıyla paylaşılacak. Bu kapsamda gözler "KPSS lisans başvurusu ne zaman, saat kaçta, nasıl yapılır?" soruları gündeme geldi. İşte, ÖSYM 2024 KPSS başvuru ekranı hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 15:00 Güncelleme: 03.05.2024 - 15:00
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        1

        KPSS başvuru süreci için geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Lisans, ÖABT ve Alan Bilgisi başvuru tarihi için 3 Mayıs işaret edilmişti. Kamuda memur olmak isteyenler son hazırlıklarını tamamlarken gözleri "KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?" sorularına çevrildi. İşte, konuya dair detaylar...

        2

        2024 KPSS LİSANS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        2024 ÖSYM sınav takviminde KPSS Lisans Sınavı için 3 Mayıs - 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında başvurular alınacağı açıklandı. Ancak ÖSYM KPSS başvuru kılavuzunu henüz paylaşmadı.

        3

        KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

        ÖSYM başvuru kılavuzu ile belli olacak olan KPSS başvuru ücreti 2024 yılı için henüz netleşmedi. Ancak geçtiğimiz yıl KPSS ücretleri şöyleydi;

        KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 150,00 TL

        KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 100,00 TL

        ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 150,00 TL

        4

        KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Adaylar ÖSYM şifreleri ile aday işlemleri sistemine giriş yaparak sınava başvurularını gerçekleştirecek. Sınav ücretinin yatırılmasıyla birlikte işlem tamamlanacak.

        ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        KPSS 2024 ÖNLİSANS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        KPSS Önlisans sınavı için başvurular 13 Haziran – 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak. Sınav, 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek. Sınava ilişkin sonuçlar 20 Eylül’de ilan edilecek.

        6

        KPSS 2024 ORTAÖĞRETİM (LİSE) NE ZAMAN?

        KPSS Ortaöğretim sınavı için başvurular 18 Temmuz – 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak. 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek sınavın sonuçları 4 Ekim 2024’te açıklanacak.

        7

        KPSS DHBT NE ZAMAN?

        2024 DHBT sınavı başvuruları 9 Ağustos – 15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak ve sınav 22 Eylül tarihinde yapılacak. Son olarak DHBT sınavının sonuçları ise 16 Ekim’de ilan edilecek.

        8

        2024 KPSS SINAV TAKVİMİ

        Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz,

        Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz,

        KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos,

        KPSS Ön Lisans 1 Eylül,

        KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,

        KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.

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