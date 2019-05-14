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YORUM KURALLARINI OKUDUM

KPSS başvuruları için son bir gün! ÖSYM 2019 KPSS başvuru parası hangi bankaya yatırılıyor?

KPSS başvuruları ne zaman bitiyor? sorusu adaylar tarafından araştırılırken, 2019 KPSS kılavuzunda başvuruların yarın 15 Mayıs tarihinde biteceği bilgisine yer veriliyor. Adaylar başvuru işlemlerinin ardından başvuru ücretlerini de yatırdıkları zaman başvurularını tamamlamış oluyorlar. Peki, KPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılıyor?

KPSS

KPSS başvuruları ne zaman bitiyor? KPSS başvuruları nasıl yapılır? KPSS son başvuru tarihi ne zaman? Şeklindeki sorular devlet memuru olmak isteyen vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. KPSS başvuruları yarın sona eriyor. Henüz başvurularını tamamlamayan adaylar KPSS başvurularının nasıl yapıldığını ve ücretlerin hangi bankaya yatırıldığını araştırıyor.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

Sınav tarihi: 14.07.2019
Başvuru tarihleri: 03.05.2019 – 15.05.2019
Geç başvuru tarihi: 28.05.2019
Sınav Sonuç Tarihi: 29.08.2019

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün

Sınav tarihi: 20.07.2019
Başvuru tarihleri: 03.05.2019 – 15.05.2019
Geç başvuru tarihi: 28.05.2019
Sınav Sonuç Tarihi: 29.08.2019

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün

Sınav tarihi: 21.07.2019
Başvuru tarihleri: 03.05.2019 – 15.05.2019
Geç başvuru tarihi: 28.05.2019
Sınav Sonuç Tarihi: 29.08.2019

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav tarihi: 28.07.2019
Başvuru tarihleri: 03.05.2019 – 15.05.2019
Geç başvuru tarihi: 28.05.2019
Sınav Sonuç Tarihi: 29.08.2019

KPSS BAŞVURUSU 2019 NASIL YAPILIR

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi bulunan (**) adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Adaylar, başvuru merkezinden yapacakları başvuruda başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir. Başvuru merkezlerinde güncel fotoğraf çektirenler daha sonra online ortamdan başvuru yapabilirler.

* Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

** Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme/değişiklik bulunmayanlar. (Adayların ön lisans eğitim bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak başvuru ekranına yansıtılacaktır. Eğitim bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sistemine (YÖKSİS) dahil olmayan adayların varsa ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgileri, başvuru ekranına yansıtılacaktır.)

2019 yılı itibariyle başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alımaktadır. Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacak.

KPSS BAŞVURU PARASI HANGİ BANKAYA YATIRILICAK? ÖSYM ÖDEME AİS

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.


KPSS ÜCRETİ NE KADAR? 2019

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 75,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 50,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 75,00 TL

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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