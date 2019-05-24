KPSS ne zaman? KPSS geç başvuru tarihi ve ücreti vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen önlisans ve lisans mezunları KPSS'ye aylar kala kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. ÖSYM 2018-2019 sınav takviminde KPSS sınavları ile ilgili başvuru tarihini, sonuç tarihini ve geç başvuru tarihini açıkladı. 3-15 Mayıs tarihleri arasında başvurularını tamamlayamayan adaylar için geç başvuru ekranı erişime açılacak.

ÖSYM'DEN KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI AÇIKLAMASI

ÖSYM'den bugün yapılan açıklamada konu ile ilgili şu açıklamalara yer verildi:

"Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar” hükümleri kapsamında KPSS A Grubu ve Öğretmenlik yapılacaktır. 2019-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri, 14 Temmuz 2019 tarihinde, KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ile KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) 20 Temmuz 2019 tarihinde, KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 21 Temmuz 2019 tarihinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) başvuru işlemleri, 03-15 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Adayların tümü, 14 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak sabah oturumuna girmek zorundadır.

KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında 2019 yılında ilk defa Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapılacağından bu alanlara atanmak isteyen öğretmen adaylarının ilgili alanlarda 2019 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) girmeleri zorunludur.

KPSS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir. Koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, KPSS’ye alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

KPSS 2019 SINAV ÜCRETLERİ

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 75,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 50,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 75,00 TL

2019 KPSS SORU VE CEVAPLARI

KPSS NE ZAMAN?

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR,EĞİTİM BİLİMLERİ)

Sınav başvuru tarihleri: 3 - 15 Mayıs 2019

Sınav tarihi: 14 Temmuz 2019

Sınavın sonuç tarihi: 29 Ağustos 2019

Kamu Personel Seçme Sınavı 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün

Sınav başvuru tarihi: 3 - 15 Mayıs 2019

Sınav tarihi: 20 Temmuz 2019

Sınav sonuç tarihi: 29 Ağustos 2019

Kamu Personel Seçme Sınavı 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün

Sınav başvuru tarihi: 3 - 15 Mayıs 2019

Sınav tarihi: 21 Temmuz 2019

Sınav sonuç tarihi: 29 Ağustos 2019

Kamu Personel Seçme Sınavı 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav başvuru tarihi: 3 - 15 Mayıs 2019

Sınav tarihi: 28 Temmuz 2019

Sınav sonuç tarihi: 29 Ağustos 2019

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Adaylar, başvuru ücretini aşağıdaki bankamatikler ya da ÖSYM'nin resmi internet sayfası üzerinden kredi kartıyla yatırabilecek.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir