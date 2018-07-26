KPSS sınavları devam ederken, devlet okullarında görev almak isteyen öğretmenler de KPSS ÖABT için gün sayıyor. ÖSYM bugün KPSS ÖABT sınavı giriş yerlerini açıkladı. 10-21 Mayıs'ta başvuruların alındığı KPSS ÖABT sınavı ne zaman? İşte 2018 KPSS ÖABT sınav yerleri ve detaylar...

ÖABT SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, öğretmenlerin gireceği KPSS ÖABT sınav belgelerinin erişime açıldığı belirtildi. ÖSYM'nin yaptığı açıklama şöyle:

"5 Ağustos 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 26 Temmuz 2018 tarihinde saat 14.00’den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

2018-ÖABT için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır."

KPSS ÖABT GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2018 sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2018 KPSS ÖABT 5 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara cevaplamaları için 75 dakika verilecek. Sınavın sonuçları ise 31 Ağustos'ta erişime açılacak.

ÖABT SINAV ALANLARI NELER?

1) Türkçe

2) İlköğretim Matemat ik

3) Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji

4) Sosyal Bilgiler

5) Türk Dili ve Edebiyatı

6) Tarih

7) Coğrafya

8) Matematik (Lise)

9) Fizik

10) Kimya

11) Biyoloji

12) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

13) Yabancı Dil (İngilizce)

14) Rehber Öğretmen

15) Sınıf Öğretmenliği

16) Okul Öncesi Öğretmenliği

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