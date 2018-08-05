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KPSS ÖABT soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak? KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi) sonuç tarihi

KPSS ÖABT sınavı bugün yapıldı ve devlet okullarında öğretmenlik yapmak isteyen adaylar ter döktü. Şimdi adaylar KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi) sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve sınavda karşılaştıkları soruların cevaplarının yayımlanmasını bekliyor. İşte KPSS ÖABT sınavına dair detaylar

05.08.2018 - 20:37 | Güncelleme:

KPSS ÖABT 2018 sınavı bugün ÖSYM'nin belirlediği okullarda, devlet okullarında öğretmenlik yapmak isteyen adayların katılımıyla gerçekleşti. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) maçı saat 10.15'te başlayıp 11.30'da sona erdi. Adaylar gözlerini ÖSYM'nin yayımlayacağı KPSS ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarına çevirdi. Yayımlanan cevaplar ile kendi cevaplarını kıyaslayacak adaylar, puanlarını tahmine tmeye çalışacaklar. İşte KPSS ÖABT sonuç tarihi ve diğer ayrıntılar...

KPSS ÖABT SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı yani KPSS ÖABTsona erdi. Öğretmen adaylarının ter döktüğü sınav, saat 10.15'te başlayıp 11.30'da sona erdi. Süresi 75 dakika olan sınavın alan bilgisi testi bölümünden 40, alan eğitimi testi bölümünden 10 olmak üzere toplam 50 soru yöneltildi. Adaylar, 16 branşta, başvurudaki tercihlerine göre ilgili alanın sorularını cevaplandırdılar.

Soru kitapçıkları ve cevap anahtarı ise ÖSYM tarafından yayımlanacak. Ancak KPSS ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarının tam olarak ne zaman yayomlanacağı bilinmiyor. Bununla beraber genel beklenti ise sürenin 1 haftayı aşmaması yönünde.

KPSS ÖABT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ÖABT sınav sonuçları diğer KPSS lisans sınavlarıyla birlikte 31 Ağustos'ta ÖSYM tarafından ilan edilecek.

KPSS LİSANS SINAVININ ÖABT OTURUMUNA KATILMAK ZORUNLU MU?

Millî Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen kadrolarına başvuracakların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmaları zorunludur.

 

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