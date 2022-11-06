Düz liseden mezun olan adaylar KPSS ile atama yapılan devlet memurluğu kadrolarında atama alabilmek için yüksek puanlar elde etmesi gerekiyor. Bunun temel nedeni ise düz lise mezunu olan aday sayısının çok fazla olması.

Açılan kadro sayısı ne kadar az ise KPSS sınavından o kadar yüksek puan alınması gerekiyor.