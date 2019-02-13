KPSS sorularının sızdırılmasıyla ilgili davada karar çıktı

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Ankara'da, 2010'daki 'Kamu Personel Seçme Sınavı ( KPSS) sorularının FETÖ/PDY üyelerince sızdırılmasıyla ilgili görülen davada karar açıklandı. Girdikleri sınavda kopya çektikleri gerekçesiyle yargılanan, çoğu asker eşi 105 sanıktan 70'i, 14 yıl 7 aya kadar hapis cezasına çarptırıldı. 20 sanığın beraatine hükmeden mahkeme heyeti, firari 15 sanığın dosyasını da ayırdı.
Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tamamı tutuksuz yargılanan sanıklar, avukatları ile aileleri katıldı. Duruşmanın dünkü celsesinde esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları tamamlanan sanıklara bugün son sözleri soruldu. Sanıkların tamamı, KPSS sorularını daha önceden temin ederek kopya çekmediklerini, bu nedenle 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık' suçunu işlemediklerini ileri sürdü. 'Silahlı terör örgütüne üyelik' suçlamasını da reddeden sanıklar beraatlarini talep etti.
70 SANIĞA CEZA VERİLDİ
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, çoğu asker eşi 105 sanıktan 70'ini 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, bu sanıklardan 36'sına ayrıca 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık' suçundan 8 yıl 4 ay, 7'sine de aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası, 43 sanığa da ayrıca, elde ettikleri kazancın 2 katı para cezası verdi.
'Silahlı terör örgütü üyeliği'nden suçlu bulunan, ancak etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan sanık Tuğba E.'nin cezası ise 1 yıl 10 ay 15 güne düşürüldü.
Mahkeme heyeti, tüm suçlamalardan suçsuz bulduğu 20 sanığın beraatine hükmederken, firari 15 sanığın dosyasını ayırdı.
PİLOT ABRA'NIN EŞİ ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN CEZALANDIRILDI
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü bombaladığı gerekçesiyle yargılanan pilot Sadullah Abra'nın eşi sanık Reyhan Abra'ya, 'terör örgütü üyeliği'nden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 15 Temmuz'da Marmaris'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemek için giden ekipte yer aldıkları iddia edilen Haldun Gülmez'in eşi Kübra Gülmez ve Bahadır Sagun'un eşi Kübra Sagun ise 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık' suçlarından toplam 14 yıl 7 ay hapis ve kazançlarının 2 katı para cezasına çarptırıldı.
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