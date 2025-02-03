Kral Charles ve Kraliçe Camilla 20'nci evlilik yıl dönümünü İtalya'da kutlayacak
Kral Charles ve Kraliçe Camilla, evliliklerinin 20'nci yıl dönümünü resmi kraliyet gezisine çıktıklarında özel olarak kutlayacak
Kral Charles ve Kraliçe Camilla, hayatlarının ikinci baharında 20'nci yıla geldi. Kraliyet çifti evlilik yıl dönümünü İngiltere dışında kutlayacak.
76 yaşındaki Charles ve 77 yaşındaki Camilla'nın 9 Nisan'da Roma'ya resmi bir ziyarette bulunması bekleniyor.
The Sun'ın haberine göre, tüm ayrıntılar henüz Buckingham Sarayı tarafından açıklanmasa da, kraliyet çifti İtalya gezileri sırasında Vatikan'da Papa Francis ile bir görüşme yapacak.
Her ne kadar resmi bir gezi olsa da çiftin yıl dönümlerini özel olarak kutlamak için de zaman ayıracağı belirtildi.
Bu gezi, Kral Charles'ın kanser tedavisi sonrası çıktığı ikinci gezi olacak. Kral, eşi Camilla ile birlikte geçen ekim ayında Avustralya ve Samoa'ya resmi tur düzenlemişti.
Çift en son 2017'de Charles henüz Galler Prensi, Camilla da Cornwall Düşesi'yken İtalya'ya gezi düzenlemişti. Charles'ın Papa Francis ile Vatikan'daki en son görüşmesi 2019'daydı.
Charles ve Camilla, yıllar süren ilişkinin ardından 9 Nisan 2005'te Windsor Guildhall'da evlendi. Charles'ın Papa II. John Paul'un cenazesine katılabilmesi için düğünleri 24 saat ertelenmişti.
Çift, geçen yıl 19'uncu evlilik yıl dönümlerini İskoçya'daki evlerinde özel olarak kutlamayı tercih etmişti.
Evlilikleri hem Charles hem de Camilla için ikinci baharı temsil ediyor. Charles ile Leydi Diana Spencer, 29 Temmuz 1981'de evlendi. Bu evlilikten Prens William ve Prens Harry adını verdikleri oğulları oldu.
Evlilikleri hep çalkantılı geçti. Diana, Charles ile şimdiki eşi Camilla'nın yasak aşk yaşadıklarını iddia etmişti. Prenses, 1995 yılında BBC'ye verdiği röportajda Camilla Parker Bowles'a atıfta bulunarak, "Bu evlilikte üç kişiydik, dolayısıyla biraz kalabalıktı" demişti.
Çift, 11 yıllık evliliklerinin ardından 1992'de ayrıldı, ancak kraliyet görevlerini sürdürdü. Charles ile Diana 1996'da resmen boşandı. Prenses, bir yıl sonra Paris'te geçirdiği trafik kazasında, henüz 36 yaşındayken hayatını kaybetti.