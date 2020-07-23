Kreşteki flamingo yavruları rüzgara karşı kanat çırpmaya başladı

AA

Allı turna olarak da bilinen flamingoların Türkiye'deki iki üreme sahasından Gediz deltasındaki İzmir Kuş Cenneti'nde 2012'de oluşturulan 6,5 dönümlük yapay kuluçka adasında bu yıl 30 ila 32 günlük kuluçka süresini tamamlayan 18 bin civarında yavru, hayata "Merhaba" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü İzmir Şubesi ekiplerinin yakından takip ettiği yavru flamingolar, yumurtadan çıktıktan 20 ila 25 gün sonra suyla tanıştı.

Yumurtadan çıktıktan sonra siyah ve füme renklerdeki tüylere sahip yavru flamingolar, tuz karidesi olarak da bilinen bir tür eklem bacaklı "artemia salina" ile besleniyor. Yeni doğan yavrular, suda toplu bulundukları ve "kreş" adı verilen yerde vakitlerini geçiriyor. Kuşlar zaman zaman dünyaya gözlerini açtıkları adaya çıkıyor.

Flamingo yavruları, kanat çırpıp uçma denemeleri yapmaya başladı.

"Kreşte", erişkinlerin aralarında suda gezinen ve yavaş yavaş kendi kendine beslenen yavrular, bir yandan da rüzgara karşı kanat açarak uçma eğitimi yapıyor.

Yavru flamingoların kuluçka sürecinde olduğu gibi rahatsız edilmemeleri için İzmir Kuş Cenneti'nde özel önlemler alınıyor. Ailelerinin yanında 2 ay geçiren yavru flamingolar, 3'üncü aydan itibaren uçmayı ve doğada tek başına yaşamayı öğreniyor.

Kurulan kamera sistemiyle 7 gün 24 saat takip edilip kayıt altına alınan kuşlar, ziyaret merkezinden izlenebiliyor.

- "Bir kısmı da Akdeniz havzasını gezip dönüyor"

İzmir Kuş Cenneti Saha Sorumlu Mühendisi Celal Murat Aslanapa, AA muhabirine burada en fazla üreyen kuşun flamingo olduğunu, bunun yapay adadan kaynaklandığını aktardı.

Oluşturulan yapay ada ile flamingoların daha sağlıklı bir yumurtlama dönemi geçirdiğini dile getiren Aslanapa, şunları söyledi:

"Bu yıl da yaklaşık 18 bin yavru dünyaya geldi. Flamingolar nisan ayının ilk yarısında adada kuluçkaya yatmaya başladılar. Mayıs ayının ilk yarısında da ilk flamingo yavruları yumurtadan çıkmaya başladı. Şu anda yaklaşık iki aylık olan flamingo yavruları adanın yanında suya inmiş durumda. Ana babaları tarafından beslenmekte ve aynı zamanda uçma denemelerine de başlamış durumdalar. Yavrular çok yakın bir zamanda uçmayı öğrenip çevreye dağılacaklar. Flamingoların düzenli bir göç sistemi yok. Bazıları yaz kış burada. Bir kısmı Tuz Gölü'ne gidip geliyor ama bir kısmı da bütün Akdeniz havzasını gezip gelebiliyor."

- Halkalama çalışmalarına Kovid-19 engeli

Geçen yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün organizasyonuyla yavruların göç yolları, barındıkları alanlar ve yaşam sürelerinin takip edilmesi amacıyla halkalandığını hatırlatan Murat Aslanapa, "Geçen yıl ağustos ayında yapılan halkalama eğitimi ve çalışması sonucunda 176 yavru flamingonun bacaklarına halka takılmıştı. Halka takılan flamingolardan bir tanesi halkalandıktan iki ay sonra İtalya'nın Napoli şehrinde, ikincisi de yine halkalandıktan iki buçuk ay sonra İspanya'nın Mayorka adasında görülerek tespit edildi. Bu yıl ise Kovid-19 salgını nedeniyle, halkalama çalışması yapılamayacak." sözlerine yer verdi.