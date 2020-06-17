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Haberlerİş-YaşamKuaför ve berbere alışveriş kodu - haberler
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İşyeri kapalı kalan kuaför ve berbere alışveriş kodu bağışladı

Head&Shoulders, uzun süre boyunca kapalı olan kuaför ve berberlere işe dönüş sürecinde destek olmayı hedeflediği yeni bir proje duyurdu. Bu kapsamda, Ahbap Derneği ile işbirliğine giden şirket, gerçekleştirdiği işbirliği çerçevesinde kuaför ve berberlere market alışverişi kodu bağışında bulunduğunu bildirdi

Head&Shoulders
HABERTURK.COM

Koronavirüs salgını sürecinde topluma destek vermek için geçtiğimiz Mart ayında '#HepSeninle' kampanyasını başlatan Head&Shoulders, salgın sürecinde iş yerleri kapanan kuaförler ve berberlere destek olmak için yeni proje başlattığını duyurdu.

Ahbap Derneği ile işbirliği yapan şirket, iş yerleri açılsa da belirli kurallar çerçevesinde hizmet veren, çalışmadıkları süreç boyunca yaşadıkları zorlukları onarmak için çabalayan bin 500 kuaför ve berbere market alışveriş kodu desteğinde bulunduğunu açıkladı.

Kuaför ve berberler ile ortak çalışma alanlarının olduğunu vurgulayan P&G Türkiye Güzellik Kategori Direktörü Ceren Tonguç, "Covid-19 salgını sürecinde tüm kuaför ve berberler uzun bir süre çalışmadı. 11 Mayıs tarihi itibariyle işlerine dönüş yapsalar da belirli kurallar çerçevesinde ve kısıtlı kapasitede hizmet vermeye başladılar. Head&Shoulders olarak çalışmaya başlayan kuaför ve berberlerimizin açmış oldukları bu yeni sayfada yanlarında olmak istedik. Ahbap Derneği işbirliği ile gerek evlerinde gerekse iş yerlerinde kullanabilecekleri market alışverişi kodu ile 1.500 kuaför ve berberimize destek oluyoruz. Yakın zamanda salgın sürecinin biteceğine, kuaför ve berberlerin eski çalışma düzenlerine döneceklerine inanıyoruz" dedi.

Ahbap Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Levent, işbirliği ile ilgili yaptığı açıklamada, "Covid-19 salgını, hepimizde maddi ve manevi yaralar açtı. Bu dönemde birçok sektörde hayat durdu ve sektör çalışanları çok büyük sıkıntılar yaşadı. Salgının olumsuz etkilediği meslek gruplarında çalışan kişilerden ihtiyaçları doğrultusunda destek talepleri almaya başladık ve Covid-19’un açtığı yaraları bir nebze olsun sarabilmek adına yaptığımız çalışmalarımıza daha da ağırlık verdik" diye konuştu.

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