Çatalca Film Festivali Kısa Film Yarışması finalistleri açıklandı

Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel’in ev sahipliğinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) desteğiyle 27, 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 1. Çatalca Film Festivali’nin Kısa Film Yarışması’nda finalistler açıklandı.

Genç yönetmenlere yeni üretim alanları açmayı ve sinema sanatını desteklemeyi hedefleyen yarışmaya bu yıl toplam 224 başvuru yapıldı. Yönetmen Kerem Yükseloğlu, yapımcı Gamze Topuz ve kurgucu İsmet Araç’tan oluşan Ön Jüri’nin değerlendirmesi sonucunda 10 film finale kalmaya hak kazandı.

Beril Tan’ın “Alis”, Fatih Diren’in “Baletler Köyü”, Utku Ali Güler’in “Feridun”, Semih Ellialtı’nın “Galaksinin Tezenesi”, Doğa Kılcıoğlu Esen’in “Kirpik”, Mehmet Oğuz Yıldırım’ın “Kudret”, Turgut Kanal’ın “Mümeyyiz”, Rabia Özmen’in “Prosedür”, Ozan Takış’ın “Salman Gitmek İstiyor” ve Dalya Keleş’in “Yerçekimi” adlı filmleri Altın Erguvan Ödülleri için yarışacak.

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Ana Jüri’nin değerlendireceği finalistler arasından En İyi Kısa Film (100.000 TL), Büyük Jüri Özel Ödülü (75.000 TL), Jüri Özel Ödülü (50.000 TL) ve Mansiyon Ödülü (25.000 TL) olmak üzere toplam 250.000 TL tutarındaki ödüller sahibini bulacak.

Yaklaşık 80 yıla uzanan sinema tarihiyle Çatalca; 1955 yapımı Atıf Yılmaz imzalı “Dağları Bekleyen Kız”dan Lütfi Ö. Akad’ın Türkan Şoray’lı “Ana” (1967) filmine; Kemal Sunal’ın hafızalara kazınan “Salako” (1974), “Erkek Güzeli Sefil Bilo” (1979) ve “Davaro” (1981) gibi kült komedilerinden “Av Mevsimi” (2010) ve “Kumun Tadı” (2014) gibi farklı dönem yapımlarına kadar pek çok filme ev sahipliği yaptı. Çatalca, bu köklü sinema birikimini ve doğal plato hafızasını bu yıl ilki gerçekleşecek festivalle geleceğe taşımayı amaçlıyor.

Festivalin direktörlüğünü yönetmen Cengiz Özkarabekir, genel koordinatörlüğünü yönetmen Onur Güler, program, etkinlikler ve iletişim koordinatörlüğünü ise kurumsal iletişimci Serdar Çamkır üstleniyor.

İŞTE FİNALE KALAN KISA FİLMLER

ALİS

Yönetmen: Beril Tan

Alis (76), Türkiye'de yalnız yaşayan Ermeni bir kadındır. Her yaz gittiği yazlık evine gelir ama çevresinin yok oluşuyla yüzleşir. Kentsel dönüşüm artık apartmanını tehdit etmektedir. Çocukluk travmalarıyla boğuşan Alis, diğer komşularının aksine bu değişimi reddeder. Plastik şemsiyesini toprağa saplayarak sessiz ama kararlı bir direniş başlatır.

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BALETLER KÖYÜ

Yönetmen: Fatih Diren

Bale bir köyün gelir kaynağı olabilir mi? Tek bir köyden birkaç kişinin bale dansçısı olması kimseyi şaşırtmayabilir. Ancak aynı köyden 13 bale dansçısı çıktığında, işte o zaman gerçekten dikkat çekici hale gelir. Bu belgesel, Türkiye'de görünüşte sıradan bir köyün sıra dışı hikâyesini gözler önüne seriyor: yoksulluk, toplumsal önyargı ve zorlukların üstesinden gelen bir tutku hikâyesi.

FERİDUN

Yönetmen: Utku Ali Güler

Dışarı çıkma korkusu olan ve yalnız yaşayan Feridun'un hayatı çamaşır makinesinde gizemli bir not bulmasıyla değişmeye başlar.

GALAKSİNİN TEZENESİ

Yönetmen: Semih Ellialtı

Sazın tellerine tezenesiyle her vurduğunda farklı uzay âlemlerine uçan halk ozanı Necdet'le, onun psychedelic rock müzisyeni oğlu Metin yıllardır küstür. Bir gün, bu ikiliyi barıştırmak için sırtındaki kopuzuyla asırlararası yürüyen Şaman Ana aniden çıkagelir.

KİRPİK

Yönetmen: Doğa Kılcıoğlu Esen

Küçük bir kız çocuğunun dev bir gözün kirpiklerinin altında büyüme hikâyesi... Kayıp, yas ve dönüşüme dair...

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KUDRET

Yönetmen: Mehmet Oğuz Yıldırım

Kudret, bekçilik yaptığı sanayi atölyesinde köpeğiyle birlikte sessiz ve sakin bir yaşam sürmektedir. Ancak mahallenin serserisinin hem Kudret'e hem de köpeğine uyguladığı şiddet bu huzuru bozar. Zorbalığa karşı koyamayan Kudret, bir gece polis abileriyle çıktığı gezide beklenmedik bir güce kavuşur. Bu güç, onun için dönüşümün başlangıcı olacaktır.

MÜMEYYİZ

Yönetmen: Turgut Kanal

17 Ağustos 1999 depreminden birkaç hafta sonrası, taşrada kasvetli bir muayene odasında; mesainin son saatleri. Kendi işlediği örtülü suçların vicdani muhakemesini henüz yapamamış bir hekime, ceza ehliyeti muayenesi için jandarma nezaretinde getirilen mevsimlik işçi bir çocuk. Her ikisi de gücü nispetince suça karışmış olsa da hiyerarşi gereği güçlü olan güçsüzü yargılayacaktır.

PROSEDÜR

Yönetmen: Rabia Özmen

Yeni cezaevine giren Murat'ın bir ihtiyacı vardır. Çeşitli prosedürler nedeniyle bu ihtiyacını karşılayamaz ve eşinden yardım ister. Eşinin isteği karşısında ne yapacağını bilemeyen Sema, kalabalık bir görüş gününde bebeğiyle birlikte cezaevine gelir. Murat'a yardım etmek için bazı yasa dışı yollara başvurmak zorunda kalır. Murat'ın ısrarı, Sema'nın çaresizliği ve hayatın içindeki çeşitli prosedürlerle karşılaştığımız bir hikâye.

SALMAN GİTMEK İSTİYOR

Yönetmen: Ozan Takış

Salman, Türkiye'de yaşayan Senegalli bir mültecidir. Avrupa'ya gitmeyi ve ailesini desteklemeyi hayal eder. Yunanistan üzerinden geçiş girişimlerinde defalarca darp edilerek geri gönderilir. Belgeselinin çekileceği gün ortadan kaybolan Salman'dan bir daha haber alınamaz. Film, bir yandan onun kendi metnini takip ederken, diğer yandan telefonundaki kayıtların yardımıyla geride bıraktığı anıları gün yüzüne çıkarır.

YERÇEKİMİ

Yönetmen: Dalya Keleş

On iki yaşındaki Deniz, en yakın arkadaşı Umut ile birlikte okuldan kaçıp gizli sığınaklarında oyunlar oynar. Okula döndüğünde ise erkeklerle futbol oynarken cinsiyeti nedeniyle dışlanır. Kız grubuna dâhil olmaya çalışsa da onların arasında kendini ait hissedemez. Büyümenin eşiğinde sıkışıp kalırken, en büyük hayali giderek gerçeklik kazanmaya başlar.