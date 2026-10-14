‘Dans Eden Melekler’ Kahire'de prömiyer yapacak

Cannes, Berlin ve Venedik gibi prestijli organizasyonların yer aldığı 15 A kategorisi film festivalinden biri olan Kahire Uluslararası Film Festivali’nin yarışmalı bölümü Critics Week’te seyirci karşısına çıkacak olan ‘Dans Eden Melekler’, 11-20 Kasım tarihleri arasında gösterilecek. Bu seçkiyle Kahire, dünya sinemasının en genç uzun metraj yönetmenlerinden biri olan Ferit Kılıç’ı ağırlayacak.

Karma Films yapımcılığında Türkiye-Hırvatistan ortak yapımı olarak hayata geçirilen film; Taha Sönmezışık, Saadet Işıl Aksoy, Defne Kayalar, Ushan Çakır, Umut Kaya, Öyküsu Özyürek ve Ceyda Düvenci gibi başarılı isimleri bir araya getiriyor.

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İlk kısa filmi ‘SUS-MA’yı 2018 yılında, henüz 13 yaşındayken yöneten Ferit Kılıç, ikinci kısa filmi ‘Karanlıkta Dans’ ile Aralık 2024’te EuroShorts Young Filmmakers’ta prömiyer yaptı. Aynı yıl ilk uzun metraj projesi ‘Dans Eden Melekler’ ile Transilvania Pitch Stop’a seçilerek en büyük ödülü kazanan Kılıç, 2026 İstanbul Uluslararası Film Festivali’nin Köprüde Buluşmalar WIP bölümünden de ödülle ayrıldı.

Filmin yazarı ve yönetmeni Ferit Kılıç, projenin çıkış noktasını şu sözlerle ifade ediyor: “Şiddetin yalnızca sonuçlarını değil köklerini de keşfetmek isteğiyle yola çıktım. Şiddetin farklı tonları ve kurumsal kayıtsızlık evrensel.”

Yapımcılığını Diloy Gülün ve Beste Yamalıoğlu’nun, ortak yapımcılığını Suat Sağlam, Zeki Kahveci, Stjepan Hundić, Vanja Vascarac ve Ömer Özkurt’un üstlendiği filmin yardımcı yapımcılığını Hakan Aksu gerçekleştiriyor. Filmin görüntü yönetmenliğini Emre Tanyıldız, montajını Ali Aga, yapım tasarımını Eray Bintaş, kostüm tasarımını Esra Bayram, casting direktörlüğünü ise Ezgi Baltaş ve Berfin Elif Binbay üstleniyor.

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Uluslararası adı ‘Dancing Angels’ olan ‘Dans Eden Melekler’, 47. Kahire Uluslararası Film Festivali’ndeki dünya prömiyerinin ardından festival yolculuğuna devam edecek.