ENKA Açıkhava Sineması üç filmle sona eriyor 

ENKA Sanat’ın Başka Sinema iş birliğiyle hazırladığı film seçkisi, bu hafta da üç özel yapımla sinemaseverlerle buluşacak.

17 Ağustos Pazartesi akşamı, Paul Thomas Anderson’un yönettiği, Sean Penn, Leonardo DiCaprio ve Benicio Del Toro’nun rol aldığı “One Battle After Another” (Savaş Üstüne Savaş) seyirciyle buluşacak.

Oscar Ödülleri’nde En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu dahil altı ödül; BAFTA’da En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Görüntü Yönetimi ve En İyi Kurgu dahil altı ödül; Altın Küre’de ise En İyi Senaryo ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dahil dört ödül kazanan film, geçmişin peşini bırakmadığı sürükleyici bir hikâye anlatacak.

19 Ağustos Çarşamba akşamı, Uncut Gems’in yönetmenlerinden Josh Safdie’nin son filmi “Marty Supreme” (Muhteşem Marty) gösterilecek.

Timothée Chalamet’e Oscar ödüllü Gwyneth Paltrow ve müzik dünyasının tanınan isimlerinden Tyler, the Creator’ın eşlik ettiği film, hayalleri kimse tarafından ciddiye alınmayan genç Marty Mauser’ın “kazanmak” uğruna çıkacağı zorlu yolculuğu konu alıyor.

Program, 21 Ağustos Cuma akşamı Phil Lord ve Christopher Miller’ın yönetmenliğini üstlendiği, Ryan Gosling, Liz Kingsman ve Sandra Hüller’in rol aldığı “Project Hail Mary” (Kurtuluş Projesi) ile sona erecek.