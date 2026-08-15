Rahmi M. Koç Müzeleri tarih ve gastronomiyi buluşturuyor

Ege’nin kültürel ve endüstriyel mirasıyla öne çıkan Ayvalık, Rahmi M. Koç Müzeleri’nin farklı duraklarında tarih, kültür, sanat, kitap ve gastronomiyi bir araya getiren özgün bir keşif rotası sunuyor. Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi, Cunda Taksiyarhis Rahmi M. Koç Müzesi, Sevim ve Necdet Kent Kitaplığı ve Locanda; farklı dönemlere ve deneyimlere açılan kapılarıyla Ayvalık’ın çok katmanlı hikâyesini keşfetmek isteyen ziyaretçileri ağırlıyor.

Rahmi M. Koç Müzeleri’nin İstanbul, Ankara, Cunda ve Ayvalık’taki yapıları, ortak bir vizyonun farklı şehirlerdeki yansımalarını oluşturuyor. Türkiye’nin ve dünyanın endüstri, ulaşım ve iletişim tarihini korumak, sergilemek ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Rahmi M. Koç Müzeleri, bulundukları şehirlerin kültürel ve tarihi kimlikleriyle zenginleşiyor.

200 yıllık endüstriyel miras hayat buluyor

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Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi, kentin yaklaşık 200 yıllık endüstriyel miraslarından biri olan tarihi fabrikanın dönüştürülmesiyle ziyaretçileriyle buluşuyor. 19’uncu yüzyılda kentte inşa edilen avlusuz tipteki fabrikaların mimari özelliklerini yansıtan yapı, yağhane ve sabunhane olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Kâgir duvarlar içine ahşap döşeme kirişleri yerleştirilerek inşa edilen fabrika, 1950’li yıllarda en gelişmiş dönemine ulaşırken 2000’li yılların başında kullanım dışı kaldı.

Yapı, 2021 yılında RMK Kültür Faaliyetleri A.Ş. tarafından satın alınmasının ardından özgün malzeme ve yapım teknikleri korunarak restore edildi. Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda tarihi yapı, çağdaş müzecilik ihtiyaçlarına uyumlu bir altyapıyla kültür-sanat odaklı yeni bir işlev kazandı.

Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi’nde klasik otomobillerden motosikletlere, lokomotif modellerinden oyuncaklara, denizcilikle ilgili objelerden arkeolojik eserlere uzanan geniş bir seçki sergileniyor. Böylece Ayvalık, Rahmi M. Koç Müzeleri’nin zengin koleksiyonunun bir uzantısını Ege’nin kendine özgü kültürel dokusuyla buluşturuyor.

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Cunda’da tarih ve koleksiyon bir arada

Ayvalık kültür rotasının bir diğer durağı olan Cunda Taksiyarhis Rahmi M. Koç Müzesi, tarihi Taksiyarhis Kilisesi’nin atmosferini Rahmi M. Koç Müzeleri’nin koleksiyonlarıyla buluşturuyor. Cunda’daki müze, adanın Rum mirasını görünür kılarken obje çeşitliliğiyle de Rahmi M. Koç Müzeleri’nin bütünlüğüne katkı sağlıyor.

Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi ile Cunda Taksiyarhis Rahmi M. Koç Müzesi, kombine bilet uygulaması sayesinde tek biletle ziyaret edilebiliyor. Böylece ziyaretçiler Ayvalık ve Cunda’daki iki farklı müze deneyimini aynı rota içerisinde keşfedebiliyor.

Kitaplarla geçmişe açılan bir kapı

Cunda’daki kültür rotasının önemli duraklarından biri de Sevim ve Necdet Kent Kitaplığı. Ayvalık ve Cunda’nın kültürel yaşamıyla bütünlük oluşturan kitaplık, müzelerle birlikte bölgenin tarihine, edebiyatına ve kültürel mirasına uzanan farklı bir deneyim sunuyor.

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Sevim ve Necdet Kent Kitaplığı ile Cunda Taksiyarhis Rahmi M. Koç Müzesi arasında yayın, etkinlik ve kültürel çalışmalar kapsamında organik bir bağ bulunuyor. Bu yapılar, Ayvalık’taki müze deneyimini yalnızca koleksiyonlarla sınırlı bırakmayarak kitap, kültür ve etkinliklerle genişletiyor.

Müze deneyimi sofraya taşınıyor: Locanda

Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi’nin kültür rotasını tamamlayan Locanda ise tarihi atmosferi Ege mutfağıyla buluşturuyor. Locanda, yalnızca müze ziyaretçilerine hizmet veren bir kafe olmanın ötesinde, başlı başına bir gastronomi destinasyonu olarak kurgulanıyor.

Mekânın konseptinde Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi’nin tarihi atmosferi ile Ayvalık ve Ege mutfağının zengin malzemeleri bir araya geliyor. Ziyaretçiler müzede geçmişin izlerini keşfederken, Locanda’da aynı coğrafyanın tatlarını deneyimleme fırsatı buluyor. Böylece tarih, kültür ve gastronomi aynı çatı altında bütünleşiyor.

Locanda’nın mutfağında Ege’nin öne çıkan zeytinyağı, otlar, deniz ürünleri ve yöresel tatları merkezde yer alıyor. Bu yerel unsurlar, modern mutfak teknikleri ve yaratıcı yorumlarla yeniden ele alınarak ziyaretçilere tanıdık lezzetleri farklı bir perspektiften deneyimleme imkânı sunuyor. Menü, Ayvalık’ın çok kültürlü gastronomi mirasını çağdaş bir dille yorumluyor.

Deniz kıyısında, Ege Denizi manzarasına karşı konumlanan Locanda’da ziyaretçiler yalnızca yemek yemekle kalmıyor; tarihi bir sabunhanenin atmosferinde müze deneyimini sofrada da sürdürme imkânı buluyor. Her yaştan ve farklı damak zevklerinden misafire hitap eden seçenekleriyle Locanda, hem müze ziyaretini tamamlayanlar hem de Ayvalık’ın tarihi dokusu içerisinde farklı bir gastronomi deneyimi arayanlar için bir durak niteliği taşıyor.

Rahmi M. Koç Müzeleri, Ayvalık ve Cunda’daki farklı duraklarıyla geçmişin izlerini bugünün deneyimleriyle buluşturarak ziyaretçilerini tarih, kültür, kitap ve lezzet eşliğinde Ayvalık’ı yeniden keşfetmeye davet ediyor.