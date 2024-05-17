Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atina'da oyun seyretti

Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostluk köprülerini güçlendirmek üzere iki ülke sanatçılarının sahneye taşıdığı 'Romeo ve Juliet'in temsili, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin ardından Atina’da sanatseverlerle buluştu.

Evrensel duyguların keşfedilmesine imkân sunan eser, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni’nin katılımıyla Atina Konser Salonu’nda sahnelendi.