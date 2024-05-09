Kulüpler Birliği'nin imza sayısında son durum ne? Bayram Saral tek tek açıkladı

İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral, Habertürk TV'de Sine Çakır Heyse'nin sorularını yanıtladı.

"143 İMZAYA ULAŞMIŞ DURUMDAYIZ"

İmza kampanyasındaki son duruma dair bilgiler veren Bayram Saral, "Şu ana kadar toplanan imza sayısı 140, bugün 3 imza daha gelecek ve 143 imzaya ulaşacağız. Noter tarafından tebliğ ve mazbatalarını da toplamaya başladık. Bugün itibarıyla 76'ye ulaştı. Diğerleri de çok yakın zamanda Federasyon'a ulaşır. Dolayısıyla yasanın belirlemiş olduğu 130 yeter sayıyı geçmiş olduk. 143 imza sayısına ulaşmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

İMZA ÇEKEN KULÜPLER VAR MI? TFF tarafından yapılan imzaların geri çekilme açıklaması üzerine konuşan Saral, "TFF'ye gönderilen ihtarnamelerden geri çekilenlerle ilgili tarafımıza sağlıklı bilgi gelmedi ama burada önemli husus şu: Kulüpler tarafından olağanüstü genel kurula çağrıya ilişkin davetiye gittiği andan itibaren hukuki sonuç doğuyor. Bunun bu saatten sonra geri çekilmesi bir anlam ifade etmiyor. TFF tarafından bu kulüplerin imzaları geri çektiğine dair kamuoyuyla paylaşılan bir durum söz konusu değil, bunun muhatabı biz de değiliz. Bizim için önemli olan 143 delegenin imza vermesi ve TFF'yi olağanüstü seçime çağırması. İmzaların geri çekilip çekilmemesi önemli değil. Hukuken önemli olan onların gönderilmesi. Zaten imzaların geri çekildiğine dair bir yazılı bildirimde de bulunmadı; kamuoyuyla da paylaşmıyor. Dolayısıyla bizim için 143 sayısı önemli ve itibar etmeleri gerekiyor" dedi.

REKLAM 18 TEMMUZ'DAN ÖNCE SEÇİM MÜMKÜN MÜ? TFF Yönetim Kurulu'nun 18 Temmuz'dan önce veya sonrasında seçim yapacağına inanıyor musunuz sorusu üzerine de konuşan Saral "Bunu birkaç kez izah ettik, birçok kulüp bizimle aynı düşünüyor maalesef. Biz 18 Temmuz'da seçim yapılacağına inanmıyoruz çünkü samimi değiller. Eğer samimilerse bunu alınmış olan yönetim kurulu kararını tarih, sayı ve ıslak imzalı halini basın ve kamuoyuyla paylaşsınlar. Bunu görmek istiyoruz. Bir de sayın Federasyon Başkanı adaylığı konusunda çelişkili beyanatlar veriyor. Daha önce aday olmayacağını söyledi, daha sonra yüzde 50-50 dedi. İklime göre hareket ediyor, 'İstenmediğim yerde durmam' diyor. Çıkıp bunu da açık açık anlatsın. 18 Temmuz tarihini net olarak açıklasın. İmza sayısının geçmesine rağmen 18 Temmuz'dan önce genel kurul yapacağına zaten inanmıyorum. 18 Temmuz'da yapacağını da sanmıyorum, yasadan doğan yasal haklarını kullanarak çok daha ileri bir tarihe atabilir" diyerek yanıtladı.

"KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN BİR BAŞKAN ADAYI YOK" Kulüpler Birliği'nin bir başkan adayının olup olmadığı konusuna da açıklık getiren Saral, "Böyle bir isim yok, olsa kamuoyunda adı çıkar. Dört-beş aday var. İkisi daha ağırlıklı biri Servet Bey (Yardımcı) diğeri İbrahim Hacıosmanoğlu. Adaylar zaten şu an aday adayı, adaya dönüşmeleri için 64 imza toplaması gerekiyor. İsmi konuşulan, tartışılan bir başkan adayı yok. Kulüpler Birliği Vakfı'nın almış olduğu bir ilkesel karar da yok, isim de yok" dedi. SEÇİMİN 18 TEMMUZ'DA YAPILMAMASI NELER DOĞURUR? TFF'de seçimin daha önce açıklandığı tarih olan 18 Temmuz'da gerçekleştirilmemesi üzerine Kulüpler Birliği'nin izleyebileceği yol haritasına dair bilgiler veren Saral, "18 Temmuz'da bu seçim olmazsa bu imzalarla birlikte TFF, en geç 30 gün içerisinde seçim gündemli olağanüstü genel kurul kararı almak durumunda, yasa bunu emrediyor. Bu kararın alınmaması durumunda bir şikayet mekanizması var UEFA ve FIFA nezdinde yaptırım sonucu doğuran. Bu çağrıya riayet etmezse bir de yargı boyutu var, bunu dile getirmek hoşuma gitmiyor ama kayyım örnekleri var. 2008 yılında Haluk Ulusoy yönetiminin görevi bırakmasına neden olan süreç buna benzerdi. Avrupa Şampiyonası'na rahmetli Hasan Doğan geldi, çok da başarılı oldu. 18 Temmuz tarihi netse ve gerçekleşirse buna gerek yok." ifadelerini kullandı.