ABD'de Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsünden bilim insanlarının yaptığı araştırma, kırmızı etin, invaziv (yayılma potansiyeli olan) meme kanseri riskini artırdığını öte yandan tavuk, hindi ve ördek etinin bu riski azalttığını ortaya koydu.

HANGİ ETİ NE KADAR TÜKETTİKLERİ İNCELENDİ

Araştırma çerçevesinde 42 bin 12 kadının yaklaşık 7 yıl boyunca et pişirme yöntemleri ile hangi eti ne kadar tükettikleri incelendi ve süreç içinde bin 536 kadına meme kanseri teşhisi koyuldu.

Kırmızı et tüketimi en üst seviyedeki kadınların, en alttakilerle karşılaştırıldığında meme kanserine yakalanma olasılığının yüzde 23 arttığı gözlemlendi.

MEME KANSERİ RİSKİNİN YÜZDE 15 DÜŞTÜĞÜ BELİRLENDİ

Öte yandan kümes hayvanları etini en çok tüketen kadınlarda, en az tüketenlerle kıyaslandığında meme kanseri riskinin yüzde 15 düştüğü tespit edildi.

Fiziksel aktivite, obezite ve alkol tüketiminin sonuçları değiştirmediğine dikkati çekilirken, etin pişirilme yöntemiyle meme kanseri arasında herhangi bağlantı gözlenmedi.

SEBEBİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Çalışma ekibinin lideri Dr. Dale P. Sandler, kümes hayvanları etini tüketmenin meme kanseri riskini azaltmasının altında yatan mekanizmanın henüz bilinmediğini kaydetti.