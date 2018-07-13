Ramazan Bayramı'nın ardından kutlanılan Kurban bayramı bu yıl hangi güne denk geliyor? Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerinin yurt içi kurban bedelinin 850 TL, yurt dışı kurban bedelinin ise 625 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Peki , yardım ve dayanışmanın bir bütün olduğu Kurban Bayramı ne zaman? 9 gün tatil olacak mı? Enflasyon Kurban fiyatlarını etkiledi mi? İşte ayrıntılar...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı, bu yıl Ağustos ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor ve bayram 4 gün sürecek. Bayram takvimi şu şekilde;
Kurban Bayramı 1. günü - 21 Ağustos Salı günü
Kurban Bayramı 2. günü - 22 Ağustos Çarşamba günü
Kurban Bayramı 3. günü - 23 Ağustos Perşembe günü
Kurban Bayramı 4. günü - 24 Ağustos Cuma günü
2018 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı'nın ilk günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Eğer arefe günü olan Pazartesi günü tatil olursa, vatandaşlar 18 Ağustos Cumartesi gününden itibaren tatile başlayacak ve böylece 9 günlük tatil uygulanacak. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 20 Ağustos Pazartesi günü de tam gün tatil olursa, vatandaşlar 9 günlük bayram tatiline çıkacak.
DİYANET KURBANLIK BEDELİNİ AÇIKLADI
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2018 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
ENFLASYON KURBAN FİYATLARINI ETKİLEDİ Mİ?
Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre; kurbanlık fiyatlarına enflasyon oranında zam gelmesi bekleniyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerinde yurt içi kurban fiyatına zam yapmadı. Diyanet İşleri geçtiğimiz yıl kurban kesim bedellerini yurt içinde 850 TL olarak açıklamıştı. Yurt dışında ise 600 TL olarak belirlemişti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerinin yurt içi kurban bedelinin 850 TL, yurt dışı kurban bedelinin ise 625 TL olarak belirlendiğini açıkladı.
'MALİYET EN AZ YÜZDE 30 ARTTI'
Ancak üreticiler bu yıl kurban fiyatlarında enflasyon etkisinin görüleceğini öngörüyor. Yem, gübre ve mazot gibi hayvan fiyatlarını etkileyen en önemli maliyetlerin 1 yıl içinde en az yüzde 30 arttığını aktaran üreticiler, haziran ayında TÜFE'de yüzde 15.39'u bulan enflasyon oranının bu yıl kurban fiyatlarına yansıyacağı belirtiliyor. Son dönemde canlı erkek dana alım kilogram fiyatının 20 lira olduğunu belirten İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, kurban döneminde fiyatın 22-23 liraya çıkmasını beklediklerini belirtti. Civil, kurban döneminde 800-900 bin adet büyük baş, 2 milyon adet de küçük baş hayvan kesimi beklediklerini ifade etti.
'İTHALİN KİLOGRAMI 15 LİRAYA YÜKSELDİ'
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık ise, hayvan ithalatının hızlanarak arttığını ancak ithalatın da fiyatları düşürmeyeceğini dile getirdi. Sığır ithalatının 2010 yılından bu yana yoğun bir şekilde devam ettiği kaydeden Atalık, "İthal sığırın 1 kg canlı ağırlığı için 2010 yılında 6,35 TL ödenirken, 2018 yılında yüzde 135 artışla 14.92 TL'ye ulaştı. İthalatta da fiyatın yükselişi durdurulamıyor" diye konuştu.
'ÇADIR FİYATLARI 15 BİN TL'YE ÇIKTI'
Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ da kurban fiyatlarını etkileyen bir başka konuya dikkat çekti. Bazı belediyelerin İstanbul'da hayvanların kaldığı çadır kiralama fiyatlarını 15 bin liraya kadar çıkartdığını aktaran Yalçındağ, "5-10 bin liradan aşağı kira isteyen yok. 15 bin lira kira veren biri 100 tane koyun getirse, koyun başına 150 lira kira vermesi gerekiyor.Bu rakamlar çok yüksek" açıklamasında bulundu.
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