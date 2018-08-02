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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, yaklaşan Kurban Bayramı'na ilişkin bir karar alındığını belirterek, yapılan düzenleme çerçevesinde Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartıldığını söyledi. Böylece 20 Ağustos Pazartesi gününe denk gelen arife günü de bayram tatiline dahil edildi.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yıl Kurban Bayramı’nda 9 gün gibi uzun bir tatil olacağını ifade ederek, "Tatil süresinin uzun olması ve önceden belli olması vatandaşlarımızın tatil planlarını ve rezervasyonlarını daha önceden planlı bir şekilde yapmalarına vesile oldu. Üye acentalarımızdan aldığımız bilgiye göre, bu yıl Kurban Bayramı’nda yurt içinde özellikle sahil kesiminde yer alan otellerin neredeyse tamamı dolmuş durumda. Son dakikaya kalan misafirlerimiz pansiyonlarda bile yer bulamayabilirler." şeklinde konuştu.