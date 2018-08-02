Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 9 günlük tatil ayın kaçında başlıyor? Arefe günü resmi tatil mi?
02.08.2018 - 11:01 | Güncelleme:
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Kurban Bayramı için son dakika açıklaması geldi. Milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı, olmayacak mı? sorusunu merak ediyorlardı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıkladı. Peki 2018 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Arefe günü tatil mi? İşte ayrıntılar...
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Kabine toplantısında, yaklaşan Kurban Bayramı'na ilişkin bir karar alındığını söyleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Yapılan düzenleme çerçevesinde Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartılmıştır. Bunu da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yani arife günü olan pazartesi de tatile dahil edilmiş bulunuyor." dedi. Peki Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? Arefe günü resmi tatil olacak mı? Kurban Bayramı tatili ne zaman sonra erecek? İşte detaylar...
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KURBAN BAYRAMI TARİHİ NE ZAMAN?
Kurban Bayramı bu sene (2018) 21 Ağustos Salı günü itibariyle başlayacak. 24 Ağustos Cuma günü sona erecek. Her bayramda olduğu gibi bu bayram tatilinde de akraba ziyaretleri yapılacak.
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İŞTE KURBAN BAYRAMI TATİL BAŞLANGICI
18 Ağustos Cumartesi
1
19 Ağustos Pazar
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20 Ağustos Pazartesi
3
21 Ağustos Salı
4
22 Ağustos Çarşamba
5
23 Ağustos Perşembe
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24 Ağustos Cuma
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25 Ağustos Cumartesi
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26 Ağustos Pazar
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KURBAN BAYRAMI İÇİN 1.5 MİLYON KİŞİ BEKLENİYOR
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Kurban Bayramı'nda yaklaşık 1,5 milyon vatandaşın seyahat acentaları aracılığıyla tatile gitmesini bekliyoruz" dedi.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 1,5 milyon vatandaşın seyahat acentaları aracılığıyla tatile gitmesini beklediklerini bildirdi.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, yaklaşan Kurban Bayramı'na ilişkin bir karar alındığını belirterek, yapılan düzenleme çerçevesinde Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartıldığını söyledi. Böylece 20 Ağustos Pazartesi gününe denk gelen arife günü de bayram tatiline dahil edildi.
Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yıl Kurban Bayramı’nda 9 gün gibi uzun bir tatil olacağını ifade ederek, "Tatil süresinin uzun olması ve önceden belli olması vatandaşlarımızın tatil planlarını ve rezervasyonlarını daha önceden planlı bir şekilde yapmalarına vesile oldu. Üye acentalarımızdan aldığımız bilgiye göre, bu yıl Kurban Bayramı’nda yurt içinde özellikle sahil kesiminde yer alan otellerin neredeyse tamamı dolmuş durumda. Son dakikaya kalan misafirlerimiz pansiyonlarda bile yer bulamayabilirler." şeklinde konuştu.
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