Elbette ki her geometrik şekilde olduğu gibi kürenin hacminin hesaplanması için de bir formül bulunmaktadır ve eldeki veriler bu formüle uygun olarak işlendiğinde bir kürenin hacmini hesaplamak oldukça kolaydır. Konuyla ilgili araştırmalar yapan öğrencilerin kürenin hacmi nasıl bulunur sorusuna cevap olması için hazırladığımız bu yazımızı gelin birlikte inceleyelim. İşte, tüm detaylar…

Kürenin Hacmi Nasıl Hesaplanır?

Bir kürenin hacminin hesaplanmasının daha kolay ve anlaşılır olması için yapılacak olan işlemleri 4 ayrı adımda anlatmak daha yararlı olacaktır.

Bir kürenin hacmini hesaplamak için yapılması gereken ilk şey kürenin yarıçapını bulmak olacaktır. Eğer bir soruda yarıçap yerine çap ölçüsü verilmişse, verilen sayı ikiye bölünerek kürenin yarıçapı kolaylıkla bulunabilir.

Bir sonraki aşamada ise elde edilen bu yarıçapın küpünün alınması gerekmektedir. Bir sayının küpünü almak için ise o sayının kendisiyle 3 defa çarpılması gerekmektedir.

Üçüncü aşamada ise küpü alınan yarıçap 4/3 ile çarpılır.

Son adımda ise bu aşamaya kadar elde edilen denklem pi sayısı ile çarpılır ve kürenin hacmi hesaplanmış olur.

Aşağıda vermiş olduğumuz görselde yukarıda adım adım anlattığımız, bir kürenin hacminin hesaplanması için kullanılan formülü görebilirsiniz.

Kürenin Hacim Formülü

Bir kürenin hacminin hesaplanması için; r kürenin yarıçapını ifade etmek üzere V=4/3πr3 formülü kullanılmaktadır. Verilen bu formülü bir örnek üzerinden ifade etmek gerekirse; yarıçapı 1cm küp olan bir kürenin hacmini hesaplamak için;

V=4/3.1.π formülü üzerinden

V: 4/3 x 3,14

V= 4.19 cm sonucuna ulaşılmaktadır.