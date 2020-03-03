AA

Kovid-19 salgınında ölümler ve vaka sayısındaki artışa karşın, yetkililerden gelen açıklamalar aşı konusunda iyimserliğin artmasını sağladı.

Öte yandan cuma günkü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası, Fed'in mart toplantısında politika faizini 50 baz puan indireceği beklentileri artarken, diğer merkez bankalarından da ekonomik aktiviteyi destekleme yönünde mesaj ve adımlar gelmeye devam ediyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının ekonomiye verdiği olumsuz etkiyle mücadele konusunda "uygun ve hedeflenen önlemler" almaya hazır olduklarını bildirdi.

Bugün ise Avustralya Merkez Bankası sabit bırakma beklentilerinin aksine politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 0,50'ye çekti ve indirimlerin devam edebileceği sinyalini verdi.

Ayrıca Japonya Başbakanı Shinzo Abe, hükümetin, Kovid-19 salgınının ekonomiye vereceği zarara bağlı olarak başka mali teşvik tedbirleri uygulamaya hazır olduğunu bildirirken, Japonya Merkez Bankası da piyasayı likidite yönünden destekledi.

Merkez bankalarının destekleri ve Kovid-19 salgınına ilişkin ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, dün yaptığı açıklamada aşı konusunda 6 haftaya kadar gelişme sağlanabileceğini söylemesi New York borsasında yüzde 5'leri aşan yükselişler görülmesini sağladı.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 5,09, S&P 500 endeksi yüzde 4,60 ve Nasdaq endeksi yüzde 4,49 değer kazandı. Artan risk iştahı ile düşüşünü hızlandıran dolar endeksi de yüzde 0,8 azalışla 97,4'e geriledi.

Avrupa tarafında, ABD'deki Kovid-19 salgınına ilişkin açıklamalar öncesi kapanan borsalarda karışık bir seyir izlendi. Dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerin hafif üzerinde olmasına karşın daralma bölgesinde kalması ile Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise sırasıyla yüzde 1,13 ve yüzde 0,44 değer kazandı.

Bugün açıklanan son verilere göre Çin’de Kovid-19 salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 945’e çıkarken, vaka sayısı ve görüldüğü ülkeler de artmaya devam ediyor. G7 liderlerinin bugün gerçekleştirmesi beklenen telekonferans ile Kovid-19 salgınına ilişkin koordineli hareket edilmesi yönünde kararlar alınabileceği belirtiliyor.

Bu gelişmelerle Japonya hariç Asya borsalarında yükselişler görülürken, dün hızlı yükselen Brent petrolün varil fiyatının 52,9 dolar seviyesinde yatay seyretmesi dikkati çekiyor.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 değer kazandı, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,8 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, dün küresel piyasalara paralel pozitif seyreden BIST 100 endeksi, imalat sanayi PMI verisinin 52,4 ile Şubat 2018'den beri en yüksek seviyesine çıkmasının da desteği ile günü yüzde 1,24 artışla 107.309,87 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,5 değer kaybıyla 6,1604'ten kapanan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,1910 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise G7 liderlerinin telekonferansından gelecek haber ve açıklamaların takip edileceğini belirterek, Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-110.000 bandının izleneceğini dile getiren analistler, dolar/TL'de ise 6,20 altında kalıcılık sağlanması durumunda 6,15 desteğinin görülebileceğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE),yüzde 0,71 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,71) göre, bir önceki ay yüzde 12,15 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,77'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı TÜFE ve yurt içi ÜFE

13.00 Avro Bölgesi, şubat ayı TÜFE ve ÜFE

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı işsizlik oranı