TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Çanakkale'deki depreme ilişkin geçmiş olsun mesajı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ege Denizi'nde meydana gelen ve Çanakkale başta olmak üzere, çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğini iletti

Anadolu Ajansı Giriş: 22.01.2025 - 01:20 Güncelleme: 22.01.2025 - 01:22 facebook

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