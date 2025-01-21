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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem oldu | Son dakika haberleri

        Çanakkale Ayvacık'ta deprem oldu

        AFAD, saat 23.38'de Ege Denizinde Çanakkalenin Ayvacık ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sosyal medyada bazı vatandaşlar depremi İstanbul'da da hissettiğini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 23:50 Güncelleme: 22.01.2025 - 00:21
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        Çanakkale Ayvacık'ta deprem oldu
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        Ege Denizi'nde saat 23.38'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Sarsıntının merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 6,62 kilometre uzaklıkta olduğu, depremin 8,65 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

        AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ege Denizi, Çanakkale Ayvacık açıklarında saat 23.38'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

        YUNANİSTAN'DAN DA HİSSEDİLDİ

        Öte yandan komşu Midilli Adası'nda da 5.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtiliyor.

        Sarsıntı Sakız Adası'da da hissedildi. Henüz herhangi bir hasar ve yaralanma bildilrilmedi.

        SON DEPREMLER

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