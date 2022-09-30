Kurtuluş Savaşı kadın kahramanları kimler?

Erzurumlu olan Kara Fatma; Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ardından bir milis gücü oluşturmuş; önce Ermeni çetelerle ardından da Bursa ve İzmit’te düşmanla çarpışmıştır. Düzenli ordunun kurulmasının ardından beraberindeki milis gücüyle beraber düzenli orduya da dâhil olan Kara Fatma; Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz’da da bizzat bulunmuş ve üsteğmen rütbesine kadar yükselmiştir.

İstanbul’un işgal edilmesinin ardından Mustafa Kemal’in yanına giderek Milli Mücadele’ye katılmıştır. İstiklal Madalyası sahibi de olan Halide Edip; Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz’da da savaşmış ve İzmir üzerine yürüyen ordunun içinde yer almıştır.

Cephe Gerisinde Yürütülen Faaliyetler : Milli Mücadele döneminde Türk kadınları ; hastanelerde hasta bakıcılığı, atölyelerde cephane ve mühimmat üretimi, askerlerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının karşılanması gibi birçok alanda cephe gerisinde de önemli fedakârlıklarda bulunmuşlardır.

Cephede Savaş: Milli mücadelenin kadın kahramanları sadece cephe gerisinde değil bizzat cephede düşmanla savaşarak da Türk Kurtuluş Savaşı içinde yer almışlardır.

İşgallere Karşı Düzenlenen Mitingler: Anadolu’da gerçekleşen işgallere karşı düzenlenen mitinglerde de Türk kadınlarının payı büyüktür. Özellikle 23 Mayıs 1919 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen Sultanahmet Mitingi’ne büyük bir katılım gerçekleşmiştir.

İşgallere Karşı Kurulan Cemiyetler: Anadolu Kadınları Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Asri Kadınlar Cemiyeti; Milli Mücadele döneminde kadınlar tarafından kurulmuş olan cemiyetlerdendir. Kurulan bu cemiyetler vasıtasıyla, işgal güçlerine karşı protestolar düzenlenmiş, Türk ordusu için yardım toplanmıştır.

Milli Mücadele’nin kadın kahramanları ; Kurtuluş Savaşı’nın her aşamasında bulunmuş ve vatanın düşman işgalinden kurtarılması içi büyük mücadeleler vermişlerdir. Kurtuluş Savaşı kadın kahramanları tarafından yürütülen bu faaliyetler şu şekilde sıralanabilir:

Kurtuluş Savaşı’nda Türk Kadınları Ne Gibi Fedakârlıklar Yapmıştır?

İşgallere karşı kurulan cemiyetlerde, meydanlarda düzenlenen işgal karşıtı mitinglerde de faaliyet gösteren Kurtuluş Savaşı kadın kahramanları ve hikâyeleri nelerdir? Kurtuluş Savaşı’nda Türk kadınları ne gibi fedakârlıklar yapmıştır? İşte, tüm detaylarıyla Milli Mücadele’nin kadın kahramanları.

Çete Ayşe

1919 senesinde Yunanların Aydın’ı işgal etmeleri üzerine silahlanmış olan Çete Ayşe; 7 Eylül 1922’de Aydın’ın düşman işgalinden kurtarıldığı güne kadar Yunan işgal güçleriyle savaşmıştır.

Halime Çavuş

Kurtuluş Savaşı’na erkek kılığında katılan ve bu nedenle herkesin kendisini Halim Çavuş olarak tanıdığı Halime Çavuş; Ankara’dan Batı cephesine cephane taşınmasında büyük faydalar sağlamıştır.

Gördesli Makbule

Çok iyi silah kullanmasıyla bilinen Gördesli Makbule henüz birkaç aylık evliyken eşi Halil Efe ile birlikte Kurtuluş Savaşı’na katılmış ve Afyon civarında düşmanla savaşmıştır. 1922’nin Mart ayında Akhisar-Sındırgı sınırında düşmanla savaşırken başından vurularak şehit düşmüştür.

Tayyar Rahmiye

Beraberindeki müfrezesiyle birlikte, Osmaniye’ye bağlı olan Hasanbeyli civarında Fransız işgalcilerle savaşmıştır. Savaş sırasında ateş altında kalan iki arkadaşını kurtardığı için kendisine uçan anlamına gelen Tayyar ismi verilmiştir.

Asker Saime

1919 yılında İzmir’in işgal edilmesinin ardından İstanbul’da düzenlenen mitingde bir konuşma yapmış ve daha sonra Anadolu’ya geçerek Milli Mücadele’ye katılmıştır.

Hatice Hatun

Adana ve civarında Fransız işgal güçlerine karşı mücadele etmiştir.

Tarsuslu Kara Fatma

Beraberindeki yaklaşık 10 kişilik mili kuvvetiyle Afyon’da gerçekleşen savaşlara katılmış ve Tarsus’un düşman işgalinden kurtarılmasında da büyük yararlılıklar göstermiştir.

Tayyibe Hatun

Kucağındaki bebeğiyle beraber cepheye mühimmat taşımıştır.

Sultan Hanım

Adana’da çarpışan Türk direnişçilerini, ineklerinden sağdığı sütle beslemiştir.