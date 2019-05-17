Buna göre, nisanda kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,16 azalarak 7 bin 57'den 6 bin 693'e geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 13,44 arttı ve 726 oldu. Martta kapanan şirket sayısı 640 idi.

Nisanda geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 20,85 azaldı, kapanan şirket sayısı yüzde 25,61 arttı. Kurulan şirket sayısı ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,77 azalarak 28 bin 722, kapanan şirket sayısı da yüzde 5,41 azalarak 3 bin 918 oldu.





Türkiye'de nisan ayında 6 bin 789 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi.

Buna göre, nisanda bir önceki aya göre, kurulan şirket sayısı yüzde 5,16, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,19 azalırken, kooperatif sayısı yüzde 2,13 arttı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 13,44 artarken, kooperatif sayısı yüzde 5,66, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 22,58 azaldı.

Nisanda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 20,88, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 53,07, kooperatif sayısı 10,28 azalış gösterdi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 25,61, kooperatif sayısı yüzde 11,11 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,95 yükseldi.

BAYBUR'TA HİÇ ŞİRKET KURULMADI

Bu ayda kurulan toplam 6 bin 789 şirket ve kooperatifin yüzde 85,05'ini limited şirketler, yüzde 13,51'ini anonim şirketler, yüzde 1,41'ini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,95'i İstanbul, yüzde 10,4'ü Ankara, yüzde 6,58'i İzmir'de kuruldu. Nisanda Bayburt'ta şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi.

Öte yandan ocak-nisan döneminde toplam 29 bin 79 şirket ve kooperatif iş başı yaptı.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 353'ü ticaret, 997'si imalat ve 616'sı inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 708'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 294'ü imalat, 275'i inşaat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Nisanda kapanan şirket ve kooperatiflerin 235'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 138'inin inşaat, 62'sinin imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 533'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 248'inin inşaat, 118'inin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan bin 98 yabancı ortak sermayeli şirketin 592'si Türkiye, 73'ü İran ve 72'si Suriye ortaklı oldu.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 102'si anonim, 996'sı limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin 562'si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 319'u gayrimenkul acenteleri ve 234'ü lokanta ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 82,7'sini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.



