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        Haberler Bilgi Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman 6. sezon tarihi belli oldu mu?

        Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi

        ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 12 Haziran tarihinde yayınlanan 164. bölümü ile sezon finali yaparak ekranlara ara verdi. 5. sezonun sona ermesinin ardından Kuruluş Osman dizisinin 6.sezon tarihi diziseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Oyuncu kadrosunda Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Emre Bey'in yer aldığı dizi Bozdağ Film imzası taşımaktadır. İşte Kuruluş Osman yeni sezon tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 21:55 Güncelleme: 24.09.2024 - 21:55
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        Başrollerini Burak Özçivit ve Özge Törer'in paylaştığı Kuruluş Osman dizisi ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği dizinin senaryosunu Mehmet Bozdağ, Ayça Mutlugil, Fatma Nur Güldalı, Mahmut Bora Erdem, Mehmet Arı, Özden İnal ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ tarafından kaleme alınmıştır. Çarşamba günleri ATV ekranlarında yayınlanan dizinin, yeni sezon tarihi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Kuruluş Osman yarın akşam var mı, 6. sezon ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

        2

        KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU HAFTA VAR MI?

        ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 12 Haziran tarihinde yayınlanan 164. bölümü ile sezon finali yaparak ekranlara ara verdi.

        Kuruluş Osman yeni sezon tarihi henüz netlik kazanmadı. Kuruluş Osman 6. sezonun 2 Ekim Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor.

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        KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

        Karacelasun intikam yeminleri eder. Üstat Gera ve Karacelasun birlikte hareket edecektir. Osman Bey'in oğlu Alaeddin'i öldürme planları yaparlar. Alaeddin'i öldürebilmek için nasıl bir oyun kurarlar?

        Alaeddin'in esir tutulduğunu öğrenen Bala Hatun, Uç Pazar'ı basar. Saadet Hatun'la karşı karşıya gelirler. Bu restleşmenin sonu nereye varacaktır?

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        Karacelasun, Orhan Bey'le karşı karşıya gelir. Aralarındaki vuruşma devam ederken Osman Bey'in ortaya çıkışıyla Karacelasun iyice köşeye sıkışır. Osman Bey Karacelasun'u ele geçirebilecek midir?

        Orhan Bey Holofira'yla evlenmek istediğini annesine net bir şekilde söyler. Orhan Bey Holofira'yla evlenmek için neleri göze alacaktır? Malhun Hatun Holofira'ya içini döker.

        Bir Bey hatunu olmanın nasıl fedakarlıklar gerektirdiğini izah eder. Holofira aynı fedakarlıkları edebilecek midir?

        Vasilis'in Uç Pazar'dan kaçtığını öğrenen Yakup Bey'in tepkisi nelere sebep olacaktır? Orhan Bey ve Alaeddin Bey, Mehmet'in elinden kaçırdığı Vasilis'i nasıl yakalamışlardır? Bunun Uç Pazar'daki yankısı ne olacaktır?

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        Alaeddin Bey'e kafesli çadırda saldırı olur. Alaeddin Bey bu saldırıdan nasıl kurtulacaktır?

        Sancaksızlar'ın Osman'a biadını geri çekmesi bilgisinin gizli olması Yakup Bey için neden önemlidir. Yakup Bey, Sancaksız'ları kullanarak nasıl bir oyun kuracaktır?

        Mehmet Bey Holofira'ya yüzük hediye eder. Buna şahit olan Orhan Bey'i artık kimse tutamaz.

        Holofira'yı atının terkisine atıp giden Orhan Bey'in aklında ne vardır? Holofira'yı nereye götürmektedir?

        Osman Bey, kendisine hesap sormak için gelen bütün Bey'leri Yenişehir'de zorunlu bir şekilde konuk eder… Bunu bir tehdit olarak gören Bey'ler Beyler Osman Bey'e düşman mı olacaktır? Osman Bey'in bütün Beyler Yenişehir'deyken kapıları kapattırmasının sebebi nedir? Kendisini aklayacak hamle nedir?

        6

        ATV YAYIN AKIŞI 25 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA

        06: 00 Benim İçin Üzülme

        08: 00 Kahvaltı Haberleri

        10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13: 00 atv Gün Ortası

        14: 00 Sen Anlat Karadeniz

        16: 00 Esra Erol’da

        19: 00 atv Ana Haber

        20: 00 Yerli Dizi - Tekrar

        23: 20Yerli Dizi - Tekrar

        02: 00 Ateş Kuşları 5.Bölüm

        05: 00 Benim İçin Üzülme

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