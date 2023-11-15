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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kütahya'da motosiklet dereye uçtu, sürücü öldü

        Kütahya'da motosiklet dereye uçtu, sürücü öldü

        Kütahya Gediz'de sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet dereye uçtu. Kazada, motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 04:45 Güncelleme: 15.11.2023 - 04:45
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        Motosiklet dereye uçtu, sürücü öldü
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        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, dereye düşen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Gediz-Murat Dağı Karayolu'nun 1'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Gediz'den Murat Dağı istikametine giden Adnan Soylu (47) yönetimindeki motosiklet, İlçe Jandarma Komutanlığı yakınlarındaki köprüye geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.

        DHA'nın haberine göre; cezayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, sürücü Adnan Soylu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Soylu´nun cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        #Son dakika haberler
        #Kütahya
        #Gediz
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