Kaymakam Hasan Çiçek başkanlığında toplanan Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu´nca son günlerde vaka sayısı artan Düşecek köyü için karantina kararı alındı.
Kurulun aldığı kararda, bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı ifade edilerek, "İlçemize bağlı Düşecek köyünde Covid- 19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 19 Mart saat 20.00´den 29 Mart saat 20.00´ye kadar 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi" denildi.
Karantina kararının ardından Jandarma ekiplerince, köye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak yapılırken, karantinadakilerin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları´nca karşılanacağı belirtildi.
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